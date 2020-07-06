Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kanser hastası Mahmut diplomasına kavuştu

Kanser hastası olmasına rağmen hayata ve derslerine sarılan Kapaklı Anadolu Lisesi Mahmut Kılıç, liseyi tamamlayarak diplomasına kavuştu.

13:14 -
Haberler Sağlık
Kanser hastası Mahmut diplomasına kavuştu

Tekirdağ'da Kapaklı Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Mahmut Kılıç, 2 yıl önce konulan kanser hastalığı teşhisine karşı eğitimine ara vermedi. 2 yıldır evinde derslerine çalışan ve sınavlarını başarıyla veren genç, diplomasını Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve Kapaklı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Türk'den aldı.

Genç Mahmut'a üniversite hayatında başarılar dileyen Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, “2 yıldır evde eğitim gören 12. sınıf öğrencimiz Mahmut Kılıç'ın diplomasını verdik. Üniversite sınavlarında başarılar diliyorum” dedi. İHA

İLGİLİ HABERKardeşinin ilik bağışı ile kanseri yendiKardeşinin ilik bağışı ile kanseri yendi
Cumhuriyet Üniversitesi kanser Sivas Tekirdağ
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more