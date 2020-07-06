Kanser hastası Mahmut diplomasına kavuştu

Tekirdağ'da Kapaklı Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Mahmut Kılıç, 2 yıl önce konulan kanser hastalığı teşhisine karşı eğitimine ara vermedi. 2 yıldır evinde derslerine çalışan ve sınavlarını başarıyla veren genç, diplomasını Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve Kapaklı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Türk'den aldı.
Genç Mahmut'a üniversite hayatında başarılar dileyen Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, “2 yıldır evde eğitim gören 12. sınıf öğrencimiz Mahmut Kılıç'ın diplomasını verdik. Üniversite sınavlarında başarılar diliyorum” dedi. İHA