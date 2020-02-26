Manisa’da corona virüs paniği: Rehber kadın gözlem altına alındı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde corona virüs paniği yaşandı.

Yüksek ateş ve soğuk algınlığı şikayetiyle gelen hastanın corona virüsü olabileceği ihtimali üzerine hastanede üst düzey önlemler alındı. Özel kıyafetlerle hastaya ilk müdahale yapılırken, acil servis yaklaşık bir saatliğine hasta kabulüne kapatıldı. Edinilen bilgilere göre hastanın İstanbul'da Çin ve Japonlara rehberlik yapan 24 yaşında bir kadın olduğu ve hastanenin acil servisinde hasta kabullerinin devam ettiği öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Yaşanan kısa süreli paniğin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“26 Şubat tarihinde 24 yaşındaki kadın hasta 1 gündür devam eden üşüme titreme şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Bu sebeple Halk Sağlığı Merkezi hastadan test için örnek alınmasına gerek görmemiştir.

Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir.''