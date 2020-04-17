Market alışverişinde nelere dikkat edilmeli?

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve ‘gizemli virüs' olarak adlandırılan corona virüsünün farklı yüzeylerde günlerce kalabildiği biliniyor. Dolayısıyla market alışverişi yaparken ve gıdaları temizlerken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte Doç. Dr. Arzu Güntürk Yalçın'ın tavsiyeleri…

ÖNCELİKLE LİSTE YAPIN

– Alışverişe gitmeden önce ihtiyaç listenizi belirleyin. Bu sayede zaman kaybetmeden ihtiyaçlarınızı alabilir, mekan ve kişilere bağlı bulaş riskinizi azaltabilirsiniz.

– Herhangi bir solunum yolu hastalığınız varsa markete gitmeyin. Birinden destek isteyin ya da on-line alışverişi tercih edin. 60 yaş üzerindeki kişilerin de tek başına alışverişe gitmesine izin vermeyin.

– Alışverişe mümkün olduğunca tek kişinin gitmesini sağlayın.

BEZ TORBA KULLANIN

– Mümkünse en az 2 gün önce kullanıp havalandırdığınız bez alışveriş torbalarını tercih edin.

– Özellikle son dönemlerdeki ülkemizdeki vaka artış sayısını da göz önünde bulundurarak önleminizi artırın ve markete giderken mutlaka maske takın.

AMBALAJLARI ATIN

– On-line yaptığınız siparişlerinizde paketleri kesinlikle evin içine almayın.

– Dışarıdan yemek siparişi verdiğinizde paketleri eldivenle açıp, ürünü çıkarın. Isıttıktan sonra tüketin.

– Derin dondurucular virüsü öldürmek için güvenli ortamlar olmadığı için dondurulmuş ürünleri tercih etmeyin. Satın alırsanız da mutlaka ambalajından çıkarın.

– Tüm işler bittikten sonra ellerinizi su ve sabunla dezenfekte edin.

TENHA SAATLERDE GİDİN

– Alışverişe mümkün olduğunca marketin daha tenha olduğu saatleri tercih edin. Düzenli temizliğinin yapıldığı marketlerden alışveriş yapmaya dikkat edin ve mutlaka maske takın.

– Alışverişe başlamadan önce mutlaka elinizi ve kullanacağımız market arabası ya da sepetin sapını dezenfekte edin.

– Bulunduğunuz reyondaki kişilerle aranızdaki iki metrelik mesafeyi koruyun. Mümkünse aynı anda aynı raftan alışveriş yapmayın.

NAYLON POŞET UYARISI

– Satın aldığınız ürünleri, ihtiyacınız yoksa ve mümkünse bir süre havalanmasını sağlayın. Poşetleri hiçbir şekilde mutfağın içine sokmayın. Sonrasında ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın.

– Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabildiği için mümkünse ürünleri karton ambalajından çıkarak saklayın. Cam ya da plastik gibi yıkanabilir ambalajları yıkayın, diğerlerini sabunlu bezle sildikten sonra yerleştirin. Poşetli ekmekleri ambalajından çıkarın.

– Sebzelerinizi el değmeden buzdolabına temiz bir buzdolabı poşetiyle yerleştirin. Meyveleri ise sirkeli suda beklettikten sonra tek tek ve ovalayarak yıkayın.