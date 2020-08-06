Maske ve mesafe unutulursa tehlike büyür

Covid-19 vakaları tüm dünyada hızla artarken, ülkemizde de yeni vaka sayısı tekrar binli rakamların üzerine çıktı. Çünkü gerek Kurban Bayramı'nda gerekse tatilde pek çok kişi rehavete kapılıp, maske takmadı, sosyal mesafeyi unuttu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Güntürk Yalçın, artan vakalara karşı bir kez daha maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkat çekerken tavsiyelerini şöyle sıraladı:

ÇENENİZE, KOLUNUZA TAKMAYIN!

– Maskesiz dışarı çıkmayın. Çenenizin altına, alnınıza ve kolunuza takmayın. Ayrıca aynı maskeyi uzun süre kullanmayın. Hapşırma, öksürme, terleme gibi durumlarda yenisiyle değiştirin.

– Çocuklarınıza da mutlaka takın. Maskenizi çıkardıktan sonra yere atmayın ve ellerinizi yıkayın.

– Kalabalık ortamlarda bulunmayın. Bulunmanız gerektiği durumlarda da mutlaka maske takın.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN

– Kimseyle öpüşmeyin, tokalaşmayın. Özellikle ev dışında sosyal mesafenizi her şekilde korumaya çalışın.

– Toplu taşıma araçlarında 2 kişi yan yana oturmayın. Ayakta olduğunuzda da sosyal mesafenizi mutlaka korumaya çalışın.

– Ellerinizi su ve sabunla yıkayın ya da el dezenfektanıyla hijyen sağlayın. Çocuğunuzu kalabalık oyun parklarına ve kapalı alanlardaki oyun alanlarına götürmeyin.

ALIŞVERİŞE LİSTESİZ ÇIKMAYIN

– İhtiyacınız olmadıkça alışveriş merkezlerine gitmeyin. Alışverişe listesiz çıkmayın. İhtiyaçlarınızı marketten çok hızlı bir şekilde alın. Ödemelerinizi mümkün olduğunca kredi kartıyla ve temassız şekilde yapın.

– İş yerinize servisle gidiyorsanız serviste yan yana oturmayın. Sosyal mesafenizi koruyun ve mutlaka maske takın. İş yerlerinde kalem gibi ofis araçlarını ortak kullanmayın. Kalabalık toplantılar yapmayın. Toplantılarınızı online gerçekleştirmeye çalışın. Yemekhanelerdeki masalarda mümkün olduğunca tek oturun.

TATİLDE ‘NORMAL'E DÖNMEYİN

– ‘Tatildeyim' diye maske takmayı ve sosyal mesafeyi korumayı kesinlikle ihmal etmeyin. Mümkünse havuz yerine denizi tercih edin ve çevrenizdekilerle yakın mesafede olmayın.

– Asemptomatik (virüs taşıdığını fark etmeyen ve belirti vermeyen) vakalar, şu an tespit edilebilen vaka sayısından çok daha fazla. Bu nedenle herkesin kendisini hasta gibi düşünerek toplumu kendisinden koruması gerekiyor. Virüsün gerekli önlemleri almazsak yayılmaya devam edeceğini unutmayın. Ayrıca öksürük, ateş gibi şikayetleriniz olduğunda hastaneye başvurmaya çekinmeyin.