Meyvede ‘parafin’ tehlikesi

Sebze ve meyvelerde raf ömrünü uzatıp daha parlak olması için sürülen parafin, sağlık açısından risk yaratıyor. Üründeki zirai ilaçların içeriye hapsolmasına da neden olan parafin, yeni kullanıldığı durumlarda kolaylıkla anlaşılabiliyor. Kabuktaki beyaz tortular, meyvede parafin kullanıldığını gösteriyor.

Dr. Kerem Korkut, parafin tehlikesine dikkat çekti. Sindirim sisteminin önemine vurgu yapan Dr. Kerem Korkut, bağırsaklarda hücrelerden daha fazla DNA içeren bakteriler bulunduğunu belirterek, “Bağırsak floramız, bağırsak eminim bariyerimizin yapısını bozabilir böyle koruyucular. Bizim sağlığımıza zarar vermesi de kaçınılmazdır. Sebze ve meyveler böyle korunmamalı. Bunlar alıp taze tüketmeliyiz.” diye konuştu.

NASIL TEMİZLENMELİ?

Soğuk bir suyla ovalayarak meyvedeki parafinin temizlenebileceğini söyleyen Dr. Korkut, genellikle kullanılan sirkeli suyun parafinli bir meyvenin temizliğinde katkı sağlayamayabileceğini bu nedenle soğuk su ve ovalama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti. Dr. Kerem Korkut, bir kasene içine 1 tatlı kaşığı karbonat koyup soğuk suyla ovarak da sebze ve meyve temizliği yapılabileceğini, böylelikle ilaç kalıntılarından da üründen arındırılabileceğini ifade etti. (DHA)