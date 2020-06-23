MHRS hastane randevusu nasıl alınır? Adım adım MHRS randevu alma…

MHRS kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. İnternet üzerinden ya da Alo 182'yi arayarak hastane randevusu alabilirsiniz. Peki MHRS hastane randevusu nasıl alınır?

MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

MHRS RANDEVU AL

YENİ ÜYE KAYDI NASIL YAPILIR?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, “Yeni Üye” bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek “Yeni Üye” bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü?nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.