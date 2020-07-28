‘Öncesinde açlığa yakın diyet yapmak, kemoterapinin etkinliğini artırıyor’

Açlığa yakın diyet, sağlıklı hücrelerde çoğalmayı geçici olarak durdurur, fakat kanser hücrelerinde büyüme aynı şekilde devam eder. Hücrelerin çoğalmasının durması için en az 48 saat açlığın olması gerektiği deneysel çalışmalarda anlaşılmıştır.

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sezer Sağlam açlığa yakın diyetin (AYD) kemoterapi sırasında sağlıklı hücreleri koruduğuna dair bilimsel bilgilerin, son 10 yılda farelerde yapılan çalışmalarla olgunlaştığına dikkat çekti.

Şimdiye kadar bu fikrin insan çalışmalarına nasıl yansıyacağının belli olmadığını ancak nihayet Hollanda'da meme çalışma grubu BOOG aldı grubun DIRECT adlı karşılaştırmalı çalışmasının, Stephanie de Groot tarafından 23 Haziran 2020'de çok saygın bir dergide yayınlandığını belirten Prof. Dr. Sağlam, çalışmanın ayrıntılarını anlattı:

129 HASTA İNCELENDİ

Bu çalışmaya göre AYD' de ilk gün 1200 kalori alınır (su yosunu, kuru meyve barı, et suyu çorbası ve çay); 2, 3 ve 4. günlerde ise 200 kalori gibi çok düşük enerji içeren çay ve et suyu çorbası tüketilir.

Çalışmada, 11 merkezden 129 hasta alınmış ve iki gruba ayrılmıştır. Meme kanseri evre II-III olan, şeker hastalığı ve obezitesi olmayan hastalar, 3 gün önce diyete alınmış ve kemoterapi günü olan 4. günde de tamamlanmış.

Profesör Sağlam kemoterapinin 1. küründe hastaların yüzde 81,5' i AYD' yi tamamlayabilirken ikinci kürde ancak yüzde 50'si tamamlayabildiğini bildiriyor. 4 kemoterapi küründe ise diyeti ancak yüzde 34'ü tamamlamış ve kemoterapinin kandaki yan etkileri ise eşit çıkmış.

İLK KEZ GÖSTERİLMİŞ OLDU

AYD uygulayan hastalar, radyolojik olarak MR ile değerlendirildiğinde tümör küçülmesi istatiksel olarak (p=0.039) açlık diyetinde olmayan hastalara göre 3 kat daha iyi sonuçlar almışlardır. Bağışıklığımızın önemli bir hücresi olan T-lenfositlerinde de kemoterapiye bağlı DNA hasarı da istatiksel olarak daha az saptanmış.

İnsan meme kanserinde, açlığa yakın kalori kısıtlamasının klinik yararı ilk kez bu çalışma ile gösterilmiş oldu. Diyete uyum sağlayan hasta oranının artması halinde sonuçların daha iyi olacağını umut edebiliriz. Bu diyetin diğer kanser türlerinde de etkili olabileceğini düşünüyorum.