Pandemi sürecinde obezite corona riskini arttırıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Uzman Diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, pandemi sürecinde obeziteyi değerlendirdi. Uygur, pandemi döneminde dünya ve Türkiye genelinde çocuk, ergen ve yetişkinlerde obezitenin arttığını söyledi.

YAŞANAN STRES, UYKU DÜZENSİZLİKLERİ OBEZİTEYİ DE ARTTIRDI

Uygur, sosyal izolasyon döneminde ev tipi beslenmenin faydalarından gerektiği gibi yararlanılamadığını belirterek “Yeme davranışlarının pandemi stresinden etkilendiğini; iştahsızlık, aşırı yeme, tıkınırcasına yeme (binge eating) olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. İzolasyon döneminde yaşanan stres, uyku düzensizliklerine yol açmıştır. Uyku düzeni ve kalitesindeki bozulmayla beraber, beyindeki ödül merkezlerini uyaran yüksek yağ, yüksek tuz, yüksek şekerli yiyeceklere yönelim; fast food, şekerli içecek ve işlenmiş besin tüketimi; ekran başında geçirilen süre; hareketsizlik artmıştır. Tüm bu faktörler obeziteye sebep olmuştur” açıklamasında bulundu.

OBEZ ÇOCUKLARIN A, E, C VİTAMİNLERİ DÜŞÜK

Pandemi sürecinin, çoğu çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Uygur, “Okulların kapalı kaldığı süre boyunca, çocuk ve adölasanların fiziksel aktivite düzeyleri düşmüş, sportif aktiviteleri azalmış/hiç kalmamış, ekran maruziyetleri ve uykuda geçirdikleri zaman ile cips, kırmızı et, şekerli içecek tüketimleri artmıştır. TV ve bilgisayar oyunları; hareketsizliğe ve uyku düzensizliklerine sebep olmakta, fast food besin ve şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür. Bu vitaminlerin yetersiz alınması, bağışıklık yanıtını düşürmektedir” dedi.

OBEZ BİREYLERİN CORONA VİRÜSÜNE YAKALANMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Diyetisyen Uygur, obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların Covid-19 için risk oluşturduğunu kaydederek, “Mart 2020'den beri, obezite ve Covid-19 arasındaki ilişki bilinmektedir. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35 kilogram/metrekarenin üzerinde olan bireyler ile 25 kilogram/metrekarenin altında olan bireylerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, obez bireylerin corona virüse yakalanma riskinin yedi kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Hastalığa yakalanma oranları gibi, entubasyon oranları da yüksektir ve obezler yoğun bakımda daha uzun süre kalmaktadır. Obez bireylerin başka sağlık problemleri de olduğu için, bu kişilerde korona virüsü daha ağır bir tablo ile seyretmektedir” şeklinde konuştu.

MASKE, MESAFE, TEMİZLİK + SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME

Covid-19 ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına ek olarak sağlıklı ve dengeli beslenmenin de oldukça önemli olduğunu belirten diyetisyen Uygur şu tavsiyelerde bulundu:

* Covid-19'dan korunmak için; sağlıklı kilodaysanız bunu koruyunuz. Eğer, Beden Kitle İndeksiniz 28'in üzerindeyse, karın çevresinde yağlanmanız fazlaysa, tıbbi diyet tedavisi ve fiziksel aktivite ile beraber, yavaş yavaş, sağlıklı kilo hedefinize ulaşınız. Bunu sağlamak için, yaşam tarzınızı değiştirmeniz ve kazandığınız sağlıklı alışkanlıkları korumanız gerekmektedir.

* Hem obeziteden hem de Covid-19 ve diğer viral enfeksiyonlara karşı korunmak için yeterli ve dengeli beslenmek anahtar rol oynamaktadır.

* Ülkelerin Covid-19 Beslenme Rehberleri, benzer önerileri sunmaktadır: Her ülkenin kendi beslenme rehberi temel alınmalıdır.

* Pandemi sürecinde, alışverişinizi haftalık veya aylık olarak planlayın, yüksek yağ ve rafine karbonhidrat tüketimini azaltın, sebze ve meyve tüketimini artırın, şekerle tatlandırılmış içecek, işlenmiş et, hazır besin, fast food ve şeker alımını sınırlandırın.

* Yetersiz beslenme veya obezite hastalığınız varsa bilinçsizce ilaç, takviye kullanmak ya da sağlıksız diyet yapmak yerine yeterli ve dengeli beslenin; gerekirse profesyonel yardım talebinde bulunmaktan çekinmeyin.