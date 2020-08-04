Prof. Dr. Adıyaman: Hastanelerde yer kalmadı, 50 yaş üstü ilaç verilip evlerine gönderiliyor

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof Dr. Sinan Adıyaman, birçok ilden hastanelerde yer kalmadığı için hastaların ilaç verilerek evlerine gönderildiği haberleri geldiğini söyledi.

‘AĞIRLAŞIRSANIZ TEKRAR GELİN’ DENİLİYOR

Adıyaman,”Tüm illerdeki hastanelerden gelen bilgilere göre, 50 yaş üstü, hatta bir çok hasta çok ciddi semptomları yoksa ilaç verilip evlerine gönderiliyor. ‘Eğer ağırlaşırsanız tekrar gelin’ deniyor. Birincisi hastanelerde yer kalmadı. İkincisi ise test yapılmıyor. Test yapılıp sonucu pozitif çıkanlarda yine evlerine yollanıyor. Bir çok ilden doktor arkadaşımızdan bu yönde telefonlar alıyoruz” diyerek hastanelere bu yönde bir genelgenin olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

“USÜLÜNE UYGUN FİLYASYON YAPILMIYOR”

COVID-19 testi pozitif çıkanların temaslılarına test yapılmadığını bu yüzden vaka sayılarında düşüş yaşandığını öne süren Prof. Dr. Adıyaman, “Siz filyasyon yapmazsanız, temaslılara test yapmazsanız zaten vaka sayısı düşer. Şu anda yapılan bu. Usulüne uygun filyasyon yapılmıyor. Hatta bazı yerlerde temaslı yurttaşlar test yapılmasını istiyor, test yapılmayınca da sağlık çalışanlarıyla karşı karşıya geliyor. Onlara verilen ilaçların faydasının olduğuna ilişkin bilimsel bir veri yok. Yararlılıkları kanıtlanmış ilaçlar değil.

Hastaların yüzde 80'i semptom göstermeden bu rahatsızlığı geçiriyor. Türkiye'de sadece semptomu olanlara test yaparsanız, o yüzde 80 hastan saatli bomba gibi tüm topluma yayar. Hastalık da hızlı bir şekilde ilerler” şeklinde konuştu.