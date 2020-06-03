Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Toplumsal bağışıklık gelişmesini beklemek hayal

İstanbul Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından pandemi süresinde gündeme gelen ‘toplumsal bağışıklık' konusunda açıklamalarda bulundu.

“İSTANBUL'DA 7 SALGIN DALGASI GEÇİRMEK GEREKİR”

Türkiye ve İstanbul'da toplumsal bağışıklığa ilişkin ortalama oranları açıklayan Ceyhan, “Covid-19 pandemisinden kurtulmak için toplumsal bağışıklık gelişmesini beklemek hayal. En iyi olasılıkla Türkiye genelinde yüzde 2, İstanbul'da yüzde 6,7 bağışıklık gelişmiş olabilir. Yani İstanbul'da bile en az geçirdiğimiz büyüklükte 7 salgın dalgası geçirmek gerekir” ifadelerine yer verdi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NEDİR?

Sürü bağışıklığı, toplumda yeterli sayıda insanın, herhangi bir enfeksiyona karşı topluca bağışıklı olduğu durumu ifade eder. Bireylerin büyük bir kısmının bulaşıcı hastalığa karşı bağışıklık kazanması sonucu hastalığın bulaşma sıklığı düşer; bu durum enfeksiyon zincirinin bozulmasına ve hastalığın yayılmasının yavaşlamasına ya da tamamen durmasına neden olur.