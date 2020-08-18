Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın maskesiz fotoğrafına eleştiri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü pandemisinin başlangıcından itibaren virüs ile ilgili önemli bilgiler ve uyarılar paylaşıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Ceyhan’ın bu uyarılarına rağmen kendisinin bir restoranda çekilmiş maskesiz fotoğrafı ise yoğun eleştiri aldı.

“ARKADAŞLARLA ÇORBACIDA”

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Prof. Dr. Necmettin Ünal ve Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile, 01’de biten Habertürk programı sonrası çorbacıda” notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı.

Prof. Dr. Ceyhan, bu paylaşımı nedeniyle yoğun eleştiri aldı.



KAFE VE RESTORANLAR İÇİN UYARMIŞTI

Prof. Dr. Ceyhan, kafe ve restoranlara giden vatandaşları uyarmıştı. Prof. Dr. Ceyhan, “Kahveyi getiren ve götürenden çok büyük bir risk beklemiyoruz. Çünkü onlar görünüyor, onların maskesini takıp takmadığını, size hizmet ederken kurallara uyup uymadığını görebiliyorsunuz. Ama özellikle hem restoranlarda hem de kafelerde onu servise hazırlayanları görmüyorsunuz. Onların içinde corona virüsü taşıyan birileri varsa eğer onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor. ” diyerek tehlikeye dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Ceyhan, “Çay, kahve içecekseniz çok emin değilseniz yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek. Elinizi değdirdiğiniz bardağa, çatala, kaşığa özellikle bu şekilde bulaşıyor, ağzınıza götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Gerçekten bu şekilde bulaşan vakalar var.” önlemini de vatandaşlara önermişti.