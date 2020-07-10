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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Söz istiyoruz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istediklerini belirterek, "Dolmuşlar, fazla yolcu almayacak" dedi.

00:09 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Söz istiyoruz!

Bakan Koca 7 Temmuz’da ayakta 26 yolcunun gittiği bir minibüsün görüntüsünü paylaşarak “Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın” demişti.

“SÖZ İSTİYORUZ”

Bakan Koca, fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldıklarını belirtti.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık.

* İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor.

* İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz: Dolmuşlar, fazla yolcu almayacak.

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