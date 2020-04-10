Sağlık Bakanlığı paylaştı: Evde kolay bez maske yapımı…

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, evde bez maske yapmak için gerekli olan malzemeler ve yapılış sürecine dair bilgiler verildikten sonra, maskenin nasıl takılacağı ve ne şekilde temizleneceğine dair uyarılarda bulunuldu.

Kullanılan bez maskenin deterjan ve su ile yıkanması gerektiğinin altı çizilen videoda şu tarifler yapıldı:

* Malzemeler: pamuklu kumaş, 2 adet esnek olmayan 70 cm uzunluğunda ve 1 cm genişliğinde kumaş şerit veya iki adet 25 cm uzunluğunda ve 2mm genişliğinde yumuşak lastik, iğne, iplik, çengelli iğne veya tel toka, makas, mezura.

* Yapılışı: Sıkı dokunmuş pamuklu kumaştan 24 cm eninde, 18 cm boyunda iki adet parça kesin. Kestiğiniz iki adet kumaşı üst üste koyun. Uzun kenarları 1 cm içeri doğru katlayın ve dikin.

* Kısa kenarları 1.5 cm içeri doğru katlayın, içinden kumaş şerit veya lastik geçecek şekilde boşluk bırakarak iç kenarından dikin. Kumaş şeridi veya lastiği maskenin kısa kenarlarının içinden çengelli iğne veya tel toka yardımıyla geçirin.

‘YÜZÜNÜZE OTURACAK ŞEKİLDE AYARLAYIN'

Maskenin yüze oturacak şekilde ayarlanması gerektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

* Lastik kullandıysanız, maskenin yanlarındaki dikişli bölümün içinden geçirdiğiniz lastiklerin uçlarını sıkıca bağlayın. Lastiği çekerek, düğümü dikişli bölümün içine getirin.

* Kumaş şerit kullandıysanız dikişli bölümün içinden geçirdikten sonra uçlarını bağlamayın. Maskeyi kullanırken bu şeritleri başınızın arkasında bağlayacaksınız.

* İçinden kumaş şerit veya lastik geçirdiğiniz kısa kenarları büzdükten sonra kumaş şeridin veya lastiğin maskeye giriş çıkış yerlerini dikerek hareket etmesini engelleyin. Maskeyi, yüzünüze oturacak şekilde ayarlayın.

‘YIKAMADAN TEKRAR KULLANMAYIN'

* Çene, ağız ve burun bölgesi tamamen maskenin içinde kalmalı, yüz ile maske arasında boşluk bulunmamalıdır. Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için yanınızda birden fazla maske taşıyın.

* Kullandığınız bez maskeleri mutlaka su ve deterjanla yıkayın. Çıkardığınız bez maskeyi yıkamadan tekrar kullanmayınız.

* Bez maske, 2 yaşın altındaki çocuklarda, solunum sıkıntısı yaşayanlarda, şuuru kapalı olanlarda ve maskeyi yardımsız çıkarıp takmada engeli bulunanlarda kullanılmamalıdır.

İLGİLİ HABER Türkiye'deki corona salgınında vaka ve can kaybı sayısı açıklandı