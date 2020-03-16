Cocukları corona virüsünden nasıl koruyabiliriz? 

Bugünlerde yeni corona virüsü ile (Covid-19) ilgili en çok tartışılan konulardan biri de virüsün çocukları tehdit edip, etmediği yönünde… Uzmanların bazıları Covid-19'un çocukları etkilemediğini belirtirken, bazı uzmanlar da “Çocuklar ve gençler için gerekli tedbirler alınmalı, çünkü hastalığı kapmaktan öte yayma riskleri çok fazla. Ayrıca virüs, sahip oldukları mevcut hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemleri çok zayıf olan çocuk ve gençlerde öldürücü sonuçlar doğurabilir” diyor. Bu konuda önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Filiz Bakar ise ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLÜ TUTUN

– Çocukların ellerini doğru şekilde yıkadığından emin olun: Covid-19'a karşı en etkili önlemlerin başında el yıkamak geliyor. Yemeklerden önce ve sonra, halka açık yerlerde bulunduktan sonra mutlaka ellerin yıkanmasını sağlayın. Su ve sabunla 20 saniye boyunca çocukların ellerini yıkadığından emin olun. Suyun bulunmadığı yerlerde el dezenfektanı kullanarak ellerin üzeri ve parmak araları da dahil olmak üzere elin tamamına yedirilmesini sağlayın.

– Bağışıklığını güçlendirin: Hastalıktan korunabilmede güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekir. Sağlıklı bir beslenme düzeni, açık havada egzersiz ve yeterli uyku çocukların bağışıklığını kuvvetlendirmeye yardımcı olur. Çocukların bol sıvı tüketmelerini sağlayın.

– Onlara kirli elleriyle yüzlerine dokunmamalarını öğretin: Bir çocuğa bunu yaptırabilmek her ne kadar zor olsa da ellerini yıkamadan ağız, burun ya da gözlerine dokunmamaları gerektiğini çocuklara anlatın. Herhangi bir nedenle burnu kaşınırsa bunun için mutlaka mendil kullanmaları ve sonrasında da atmalarını gerektiğini öğretin. Hapşırma ve öksürme sırasında mutlaka mendil kullanmalarını, sonra bunu atmalarını sağlayın.

KAPALI ALANLARA GÖTÜRMEYİN

– Kalabalık ortamlarda yüzeylere dokunmamasını sağlayın: Kapalı, kalabalık alanlara gitmemeye çalışın. Özellikle alışveriş merkezi gibi kapalı alanlardan çocuklarınızı uzak tutun. Çocuklara bunu anlatabilmek güç olabileceği için yaratıcı çözümler üretmeye çalışın. Ortak kullanımlardaki koltuk ya da masaları da kullanmadan önce kolonyalı mendille silmek de yarar sağlayacaktır.

– Hasta kişilerden uzak tutun: Çocukların hapşırma, öksürme gibi belirtileri olan kişilerin yakınlarında olmamalarını sağlayın. Önemli olan gerekli koruyucu önlemleri almaktır.

MİSAFİRLERİNİZİ MUTLAKA UYARIN

– Dışarıdan gelen misafirlerden ellerini yıkamalarını isteyin: Ayrıca, insanlarla el sıkışmayın ve öpüşmeyin.

– Ailede hasta biri varsa maske kullandırın: Aileden birinde ateş ya da öksürük varsa mutlaka maske kullanmasını sağlayın, el yıkamaya daha çok özen gösterin. Hasta kişilerin çocuğunuzla mümkün olduğunca temasını engelleyin.