Coronaya karşı klima uyarıları

Corona virüsü bulaşmasında havalandırmanın etkisiyle ilgili ilk bilgiler Çin'de bir restoranda yaşanan vaka sayesinde ortaya çıktı.

Aynı katta yemek yiyen 21 kişiden 10'unda virüs tespit edildi. Yapılan araştırmalarda masaların arasında 1.5 metreden fazla aralık olmasına rağmen, virüsün 1 kişiden 10 kişiye yayılmasında havalandırma sisteminin etkisi olduğu düşünüldü.

Havalandırma sisteminde virüs saptanmamakla birlikte bu sistem etkisiyle havanın yönünün diğer uzak mesafedeki insanlara bulaşmada rol oynayacağı üzerinde duruldu.

ABD'de henüz yayınlanmamış bazı araştırmalarda da havalandırmanın etkisiyle virüsün 3 metreye kadar rahatlıkla yayılabileceği görüldü. Dolayısıyla klimalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Arman, evde, ofiste ve arabada dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı.

KAPALI ORTAMDA DA MASKE TAKIN

Aslında klima yerine camlar açılarak tamamen temiz hava sağlanması ve ortamın havalandırılması en doğrusu. Mümkün olduğu kadar ortam aşırı soğutulmamalı. Klimalı kalabalık ortamlardan kaçınılmaldır. Özellikle insanlar uzakta olsa dahi kapalı, klima ve havalandırma sistemiyle soğutulan ortamlarda maske takılması ve çevre temizliğine, el hijyenine özen gösterilmesi ve ellerin ağız, burun ve göze temasından kaçınılması corona virüsten korunmak için en önemli faktörlerdir.

EVDE VE OFİSTE MESAFEYİ GENİŞ TUTUN

Evde eğer enfekte bir birey yoksa klima kullanımı virüsün bulaşmasına sebep olmayacaktır. Ancak evde Covid-19 yayan herhangi bir kişi varsa bulaşmayı çok kolaylaştırır. Normalde kişilerin karantinadayken evde maske takarak, 1 metreden uzak mesafede oturması yeterli kabul edilirken bu bakış açısıyla virüsün daha uzak mesafeye taşınabileceğini düşündüğümüzde klima çalıştığı sürece evde de mesafelerin 3 metre gibi daha geniş tutulması gerekiyor.

AÇIK OFİSTE ÇALIŞIYORSANIZ

Artık pek çok iş yerinde açık ofis sistemi uygulanıyor. Bu şekildeki havalandırma ile soğutulan iş yerlerinde 3 metre mesafe ile oturulmalı. 3 metreden daha yakın mesafede oturmak durumunda kalınıyorsa da mutlaka kesintisiz maske kullanımı ve çevre temizliği sağlanmalı. El hijyenine dikkat edilmeli, eller ağza, yüze ve göze götürülmemelidir. Kurumlarda ve işletmelerde klimaların tamamen temiz hava ile çalışması önemlidir.

ARABADA YALNIZ DEĞİLSENİZ DİKKAT!

Araçta klima kullanırken eğer kişi tek başınaysa ciddi bir sıkıntı oluşmayacaktır. Serinlemek için klimayı dış ortamdan hava alarak kullanmak veya camları açmakta fayda var. Araçta virüsü o sırada solunum salgılarıyla dışarıya salan bir kişi varsa, bu takdirde klima virüsün diğer insanlara ulaşmasını kolaylaştırır.