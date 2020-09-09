Pandemide diş eti iltihabı neden risklidir?

Diş hekimleri damlacık yoluyla bulaşan corona virüsün kaynağında hastalarıyla yüz yüze ve çok yakın mesafeden çalıştıkları için en riskli meslek grubundadır… Tedavi sırasında yüksek hızla çalışan diş hekimliği aletlerinden çıkan hava ve su spreyi aerosol yaratarak hastanın ağızındaki tükürük ve kanı 1-2 metre uzağa hekimin, asistanın ve varsa odada bulunan hasta yakının yüzüne ve üstüne sıçratmakta ve yeterli korunma önlemleri alınmamışsa kolayca virüs bulaşı olabilmektedir.

Prof. Dr. Osman Gümrü'ye pandemi sürecinde hangi durumlarda diş hekimine gidilmesi gerektiğinden diş hastalıklarına karşı alınabilecek önlemlere kadar merak edilenleri sordum. İşte yanıtları.

ACİL DURUMLARDA GİDİN

Pandemi sürecinde diş hekimleri maske, yüz siperliği, bone, eldiven takmalı ve tek kullanımlık kıyafet giymelidir. Hasta yakınları tedavinin yapıldığı odaya alınmamalıdır. Çünkü küçük bir dikkatsizlik hekimin, yardımcısının ve hasta yakının enfekte olmasına yol açabilir. Salgının tepe yaptığı bugünlerde hastaların ancak acil durumlarda (kanama, şiddetli ağrı, enfeksiyon vb.) diş hekimine gitmeleri gerekir. Estetik amaçlı tedaviler, implant uygulamaları ve diğer rutin işlemler ise salgının inişe geçtiği döneme ertelenmelidir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Salgın günlerinde ağız ve diş temizliği ihmal edilmemeli. Diş fırçası, arayüz fırçaları, diş ipi ve ağız duşları kullanılarak günlük rutin ağız ve diş temizliği yapılmalı. Ağız hijyeni ihmal edilirse diş etlerinde iltihaplanma olur ve kanamalar başlar. Bu diş eti iltihabının işaretidir. İdrar yollarımızda, burun kanaması gibi durumlarda hemen doktora gidilir ama diş eti kanamaları hep ihmal edilir. Oysa bu sorunu ciddiye almak gerekir. İltihaplı diş etlerindeki bakterilerin vücutta dolaşarak solunum yetmezliği riskini artırdığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Covid-19 hastalarında en sıkıntılı durumun solunum yetmezliği olduğu düşünülürse ağız ve diş eti bakımının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

BU KURALLARA UYUN

Acil durumlarda diş hekimine gitmeniz gerekiyorsa şu kurallara edin. Mutlaka maske takın. Mümkünse yanınızda refakatçi götürmeyin. Eğer refakatçi ile gidecekseniz muayene odasına girmesin. Çünkü aletlerden 1-1,5 metre uzağa sıçrayabilen tükürük ve kan virüsü bulaştırabilir.