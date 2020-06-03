Sağlıkta randevulu sisteme geçildi

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner hastanelerde acil durumlar haricinde randevulu sisteme geçileceği duyurusunu yaptı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Güner şunları söyledi:

“(Covid-19) pandemisinin tam olarak geçmediği nedeniyle risk halen devam etmektedir. Bu süreçte hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ana hedeflerimizdendir. Bakanlığımızın Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı (Covid-19) pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi doğrultusunda, hastanelerimizde verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu olacaktır.

Randevusu olmayan hastalar acil değil ise randevu sistemine yönlendirilecektir. Bu nedenle hastanelerimize ve ağız diş sağlığı merkezlerimize başvuracak hastalarımızın internet veya telefon ile (MHRS:182) randevu alması ve randevu saatlerinde sağlık kuruluşlarımızda olması gerekmektedir.” açıklamasını yaptı.İHA