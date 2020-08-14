İstanbul Tabip Odası Başkanı: Salgın yanlış yönetiliyor

İstanbul Tabip Odası Başkanı, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Saip coronanın yanlış yönetilmesi sonucunda vaka sayılarının arttığını belirtti. Saip, “Ülkemizde salgının 1. dalgası devam etmekte. 1 Haziran'da kontrolsüz açılım sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen günlük yeni vaka sayıları 750'lerden 1500'lere çıktı.

Salgın daha çok ekonomik kaygılarla ve başarılıyız algısı yaratılarak şeffaf olmayan şekilde yönetilmekte. AVM'lerin açılması, Ayasofya'nın açılışına kalabalık katılımın özendirilmesi, milyonlarca öğrencinin sınavlara girmesi halkta rehavet havası yarattı” dedi.

SAĞLIKÇILARA TEST YAPILMIYOR

Salgında ön safhada çalışan sağlıkçılara test yapılmadığını belirten Prof. Dr. Saip, “En büyük risk grubunu oluşturmalarına rağmen sağlıkçılara test yapılmıyor. Ayrıca, özel hastanelere 1 Nisan'dan itibaren verilen corona paketinin 29 Haziran'da devreden çıkarılmasıyla sorun büyümekte” dedi.

SADECE ALKIŞ GÖRDÜK

Prof. Dr. Pınar Saip, “Salgın sürecinde birçok doktor hayatını kaybetti. Cemil Taşçıoğlu, Feriha Öz, Murat Dilmener hocalarımızın isimlerinin hastanelere verilmesi ve balkon alkışları dışında bir ilgi göremedik. Görev yaparken bulaş olan sağlık çalışanları meslek hastalığı veya iş kazası olarak tanımlanması konusunda bile zorluklar çıkarılıyor. Bugüne kadar kaç sağlıkçının hastalandığını bilmiyoruz” dedi.