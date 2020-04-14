Sarı humma hastalığı nedir? Sarı humma nasıl bulaşır?

Sarıhumma Grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açan akut viral bir hastalıktır. Tehlikeli bir hastalı olan sarı humma nedeniyle 19. yüzyılda İspanya’da 300.000 kişinin sarıhummadan öldüğüne inanılıyor. İşte sarı humma hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler…

SARI HUMMA NEDİR? BELİRTİLERİ NELER?

Sarıhumma, sarıhumma virüsünün neden olduğu ciddi bir hastalıktır. Afrika’nın ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde bulunur.

Sarıhumma enfekte bir sivrisineğin ısırığı ile bulaşır. Kişiden kişiye direkt temas ile yayılmaz. Sarıhumma hastalığı olan kişiler genellikle hastaneye yatırılmalıdır. Sarıhumma şunlara neden olabilir:

– Ateş ve grip benzeri belirtiler

– Sarılık (cilt veya gözlerde sararma)

– Birden fazla vücut bölgesinden kanama

– Karaciğer, böbrek, solunum ve diğer organ yetmezlikleri

– Ölüm (ciddi vakaların % 20 -% 50’si)

SARI HUMMA HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Sarıhumma aşısı sarıhummayı önleyebilir. Sarıhumma aşısı sadece belirlenmiş aşı merkezlerinde uygulanır.

Aşı yapıldıktan sonra, damgalı ve imzalanmış bir “Uluslararası Aşı veya Koruma Belgesi” (sarı kart) verilir. Bu sertifikanın geçerliliği aşılamadan 10 gün sonra başlar ve 10 yıl sürer. Bu kart size, aşılı olduğunuzun kanıtı olarak bazı ülkelere girmek için gerekecektir. Aşılı olduğunu kanıtlamayan gezginlere, girişte aşı yapılabilir veya enfekte olmadıklarından emin olmak için 6 gün boyunca gözlemlenebilir.

Sarıhummaya karşı aşı yaptırmadan önce doktorunuzla veya hemşirenizle güzergâhınızı konuşunuz. Sarıhumma aşı gereksinimlerini ve farklı ülkeler için tavsiyeleri öğrenmek için sağlık biriminize danışınız ya da CDC'nin www.cdc.gov/travel adresindeki seyahat bilgileri web sitesini ziyaret ediniz.