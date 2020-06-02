Seyahate çıkacaksanız dikkat!

Pandemi sürecinde hayat yavaş yavaş normale dönerken alınması gereken önlemler konusunda da dikkatli davranmak gerekiyor. Örneğin seyahat serbestliğiyle birlikte önümüzdeki günlerde şehirlerarası yolculukların artması kaçınılmaz olacak. Prof. Dr. Pınar Çıragil bu konuda dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

– Uçak yolculuklarında maske, sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulmalı.

– Terminal binasında kapı kolları, ekranlar, trabzanlar ya da asansör butonlarını kullandıktan sonra mutlaka su ve sabunla eller yıkanmalı ya da el dezenfektanı kullanarak el hijyeni sağlanmalı.

ASANSÖR KULLANMAYIN

– Terminallerde de mümkün olduğu kadar asansör yerine merdiven kullanılmalı. Asansörler kullanılacaksa da sosyal mesafe göz önünde bulundurularak asansöre normal kapasitesinin yüzde 30'u kadar kişinin binmesi sağlanmalı.

– Tüm önlemlere rağmen yolcuların uçuş sırasında yanlarında el antiseptiği bulundurmaları daha yararlı olacaktır.

– Uçak içinde kullanılacak ikram masaları, ekranlar, emniyet kemerleri, kol dayama yerleri ve koltuk üstü bagaj konulan dolaplar kullanıldıktan sonra mutlaka eller dezenfektan ile temizlenmeli. Dezenfektan kullanmadan önce de ellerle yüz, ağız, burun ve gözlere dokunmamaya dikkat edilmeli.

– Uçakta kullanılan battaniyeler, koltuk başlığı kılıfları ya da kulaklık gibi ortak kullanılan eşyaların dezenfeksiyonu hava yolu şirketleri tarafından yapılmış olsa da en azından kısa uçuşlarda kullanmamaya dikkat edilmeli.

Yanınıza maske ve dezenfektan alın

– Özel araçla ve otobüsle seyahatlerde yolculuğa çıkmadan önce sürekli olarak kullanılacağı düşünülerek yeterli miktarda el dezenfektanı, maske gibi kişisel koruyucu ekipmanlar bulundurulmalı. Mümkünse yedeklerinin olduğu bir çanta oluşturulmalı.

– Kendi aracımızla seyahat ederken, aile bireyleriyle birlikte yapılan seyahatler için maske kullanmaya gerek olmayabilir. Ancak aile bireylerinden farklı bir kişi varsa araç içinde bulunanların maske hatta mümkünse siperlik takması yararlı olacaktır.

– Arabada en fazla 3 kişiyle seyahat etmeye dikkat edilmeli.

– Mola yerlerinde mutlaka sosyal mesafe kurallarına uyulmalı.

– Tuvaletlerde sifon kapak kapalıyken çekilmeli ve mutlaka klozet örtüsü kullanılmalı.

– Tabak, çatal, bıçakların tek kullanımlık olmasına özen gösterilmeli.