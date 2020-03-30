Skandal! Özel hastaneler fahiş fatura çıkartıyor

Sağlık Bakanlığı'nın 20 Mart 2020'de yayımladığı genelgede, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri “pandemi hastaneleri” olarak tanımladığını belirtti.

COVID-19 HASTALARINA YÜKSEK FATURALAR ÇIKARILIYOR

Konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, “Genelgede pandemi hastanesi olan özel hastanelerin hastalardan tedavi ücreti almaması gerektiği açık ve net olarak belirtilmemiş. Özel hastanelerde COVID-19 hastalarına yüksek faturaların çıkarıldığı haberleri alıyoruz. Zaten özel hastaneler böyle olağanüstü bir dönemde COVID-19 hastalarından bırakın yüksek ücret almayı, hiçbir ücret talep etmemeli. Madem bu yapılmıyor, o halde Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda net ve açık olarak tutum alması gerekiyor” dedi.

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DOKTORLARI İŞTEN KOVUYORLAR

Vahim bir olguyu daha açıklayan Obuz, özel hastanelerde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının ücretsiz izne çıkarıldığını, hatta işten çıkarıldığını bildirdi. Bu hususta da Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Obuz şöyle konuştu; “Bunun önüne geçilmeli. Tüm kurumlarda görev yapan sağlık çalışanlarına üç ay istifa etmeme, görevden çekilmeme zorunluluğu getiren bakanlığın, özel hastanelerin uyguladığı bu tek taraflı işten çıkarma veya ücretsiz izne göndermelere de karşı çıkmasını bekliyoruz.”