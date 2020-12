Sofradan plastik eksik olmuyor

Dünyada her yıl 300 milyon ton plastik üretiliyor. Bunların en az yarısı tek kullanımlık ürünlerden oluşuyor. Sadece yüzde 20'si geri dönüşüme gönderilebiliyor. Kalanlar büyük ölçüde önce çöpe gidiyor, ardından doğaya karışıyor.

Aslında yediğiniz birçok yemekte hatta içtiğiniz sularda bile gözle görülemeyen mikro tanecikler halinde milyonlarca plastik var. Evinizde özenerek hazırladığınız sofralar bile maalesef plastik atıklar içeriyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) hazırladığı rapora göre, bir yetişkin farkında olmadan günde ortalama 0.7 gram plastik yutuyor. Basit bir hesapla bu miktar 10 günde 7 gramı buluyor. Bu da yaklaşık olarak bir kredi kartının ağırlığına eşit… Hayatımız boyunca sindirim sistemimize giren plastiklerin toplam miktarı ise 20 kilogramı buluyor.

HAVADAN DA BULAŞIYOR

WWF'nin raporuna göre, bu plastikler en fazla su ile vücuda giriyor. Doğaya atılan çöplerin suya karışmasının yanısıra depolama ve nakliye sırasında da milyonlarca plastik parça içme sularına dahil oluyor. Ancak mesele sadece içme suları değil. Rapora göre, başta kabuklu deniz canlıları olmak üzere pek çok yiyecek de mikro boyutta plastik parçalar içeriyor.

Gıdalar dışında mikroplastiklerin solunum yoluyla da insan vücuduna girdiğine dair araştırmalar mevcut.

DOĞAYA VE İNSAN SAĞLIĞINA TEHDİT

Plastiklerin insan sağlığına nasıl etki ettiğine dair araştırmalar henüz çok eksik. Ancak vücuda giren mikroplastiklerin kalıcı hasar bıraktığına ve ölümcül olanlar da dahil olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açtığına dair önemli bulgular var. Doğada da pek çok canlının plastik atıklar nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

ÇÖPE ATTIĞINIZ PLASTİK TABAĞINIZA GİRİYOR

Plastiğin 400 yıl sonra olsa bile doğada yok olduğu sanılır. Halbuki bu büyük bir yanılgı. Çünkü plastik asla yok olmaz. Sadece küçük parçalara bölünerek varlığını sürdürür. Bu parçalanma ise doğayı daha çok kirletir. Çünkü bu sayede plastik hemen her yere yayılır. Gıdalarımızın içine bile girer. Örneğin üzerinde atık bir plastik su şisesi yüzen bir çorbayı kimse içmez. Halbuki çorbanın içinde o plastik şişeden kopmuş milyonlarca plastik parçacık olabilir. Her yıl sadece denizlere 8 milyon ton plastik atılıyor. Aslında dışarı atılan her plastik soframıza dönüyor.