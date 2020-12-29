Son dakika… Bakan Koca açıkladı: Corona virüsü aşıları yola çıktı

Çin’in başkenti Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle birkaç gün gecikeceği belirtilen corona virüsü aşıları Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın Türkiye saati ile 19:50’de Pekin havalimanından kalkış yaptığını açıkladı.

Bakan Koca, “Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KOCA “AŞILARIN GELİŞİ 1-2 GÜN ERTELENDİ” DEMİŞTİ

Öte yandan Bakan Koca, 27 Aralık’ta yaptığı açıklamada aşıların gecikmeli geleceğini belirtmişti.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir.

* Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.