Son dakika… Bakan Koca durumun vahametini gözler önüne serdi ve uyardı

11 EYLÜL TABLOSU DA İÇ KARARTICI

Türkiye'de 11 Eylül'de Covid-19 nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetmişti. Vaka sayısı ise bir önceki güne göre artış gösterip 1671'e yükselmişti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; ağır hasta sayısı 1223, iyileşen hasta sayısı ise 1117 olarak kayıtlara girdi.