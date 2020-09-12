Son dakika… Bakan Koca durumun vahametini gözler önüne serdi ve uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, corona virüsüyle mücadeleye yönelik kritik bilgiler verdi. Tedbirlerin önemine dikkat çeken Bakan Koca’nın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:
* Nisan ayında hastaların yüzde 65’i, vefatların ise yüzde 54’ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı.
* 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık.
* Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son bir ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul’da yüzde 42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz.
Bakan Koca corona virüsüyle mücadelede “tedbirlere birlikte uymalıyız” vurgusu da yaptı.