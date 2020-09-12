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Son dakika… Bakan Koca durumun vahametini gözler önüne serdi ve uyardı

Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından corona virüsü tablosu her geçen gün ağırlaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durumun vahametini gözler önüne seren bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
10:14 -
Haberler Sağlık
Son dakika… Bakan Koca durumun vahametini gözler önüne serdi ve uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, corona virüsüyle mücadeleye yönelik kritik bilgiler verdi. Tedbirlerin önemine dikkat çeken Bakan Koca’nın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

* Nisan ayında hastaların yüzde 65’i, vefatların ise yüzde 54’ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı.

* 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık.

* Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son bir ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul’da yüzde 42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz.

Bakan Koca corona virüsüyle mücadelede “tedbirlere birlikte uymalıyız” vurgusu da yaptı.

11 EYLÜL TABLOSU DA İÇ KARARTICI
Türkiye'de 11 Eylül'de Covid-19 nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetmişti. Vaka sayısı ise bir önceki güne göre artış gösterip 1671'e yükselmişti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; ağır hasta sayısı 1223, iyileşen hasta sayısı ise 1117 olarak kayıtlara girdi.

 

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Son güncelleme: 10:36 12.09.2020
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