Son dakika… Sağlık Bakanlığı’ndan ‘tanı kiti’ iddialarına yanıt

Sağlık Bakanlığı, ‘Türkiye’de kullanılan tanı kitlerinin doğruluk payının düşük olduğu’ iddialarına yanıt verdi.

‘İDDİALAR ASILSIZDIR’

Bakanlık iddialarla ilgili olarak, “Bir internet sitesi kaynaklı haberlerde yer alan, “Türkiye'de kullanılan koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna ve Bakanlığımızın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğuna” dair iddialar asılsızdır.” açıklamasını yaptı.

İLERLEYEN DÖNEMLERDE FARKLI ÜRETİCİLEDEN DE TEMİN EDİLECEK

Bakanlık tarafından, “Covid-19 salgınının başlamasının ardından ilk dönemde kullanılan tanı kitleri virüsün tek geni üzerinden teşhis koyan kitler olarak, tek yerli üreticiden temin edilmiştir. İlerleyen dönemlerde farklı üreticilerin çok gen üzerinden tetkik yapan kitlerinin de ülkemizde ruhsatlandırılması ile farklı tedarikçilerden de temin imkanı ortaya çıkmıştır.” bilgisinin verildiği açıklama şöyle:

“Bugün gelinen aşamada, tanı kitleri ile ilgili alımlar Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) tedarik yöntemi ile kataloğuna girmiş ürünler arasından yapılmaktadır. Kataloğa giren tüm kitlerin uluslararası kabul edilmiş standartları karşılayan kitler olması gerekmektedir. DMO üzerinden tedarik edilen ve halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarımızda kullanılmakta olan kitler de uluslararası standartlarda olup duyarlılıkları yüzde 90'ların üzerindedir.

‘ROF. DR. KILIÇ’IN GÖREVLENDİRME SÜRESİ SONA ERDİ’

Öte yandan, haberde bahsi geçen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan Prof. Dr. Selçuk Kılıç, kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından yapılmış olan görevlendirme süresinin sona ermesi nedeniyle kurumdan ayrılmış ve üniversitedeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. Haberde yer alan iddiaların gerçekle bağlantısı olmadığı gibi, Prof. Dr. Kılıç'ın asli görevine dönüşünün ya da Bakanlığımızdaki diğer görev değişiklilerinin bu konu ile ilgisi bulunmamaktadır.”

CHP’Lİ EMİR’DEN SORU ÖNERGESİ

Tanı kitinin yanlış sonuç verdiği iddialarını ve istifa ve görevden alınmaların bu iddialarla ilgili olabileceği konusunu dile getiren isimlerden biri de CHP Ankara Milletvekili Murat Emir. Bu süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için TBMM’ye yazılı soru önergesi verdiğini ancak bir yanıt alamadığını belirten Emir, şu açıklamaları yaptı:

Şimdi bu kitlerin yalnızca yüzde 40 doğruluk oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Bakanlık bu iddiaları yalanlıyor ancak, kitlere onay veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç'ı görevden alıyor.

Test kitlerini bakanlığa satan USHAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül de bir ay önce istifa ettirilmişti. Geçtiğimiz hafta da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz'ü görevden aldılar. Şimdi de, bu test kitlerini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Adil Mardinoğlu da istifa etti. corona virüsü sürecinde halk sağlığını ilgilendiren dört önemli kurumda, en tepe isimler ya istifa ediyor, ya görevden alınıyor. Bu süreçler neden ısrarla gizli tutulmak isteniyor.”

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