SÖZCÜ yazdı bakanlık geri adım attı, grip aşıları tekrar reçeteye döndü

Sağlık Bakanlığının 60 yaş üstü risk gruplarına grip (influenza) aşılarının ASM'lerde yapılacağını duyurması, ancak ASM'lere risk grubundaki vatandaş sayısı kadar aşı göndermesinin yaratacağı kaosu gündeme getiren SÖZCÜ'nün haberi bakanlığı harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı, aşıların tekrar kişilere reçete ile verilmesi işlemine devam edilmesi kararı aldı.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı, dün gece yarısı ASM hekimlerine gönderdiği mesaj ile aşı sorgulama sisteminin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Bakanlık duyurusunda, “influenza aşı listesi ve kişi influenza sorgulama servisleri Sağlık Bakanlığı tarafından 21.12.2020 saat 01:00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır. Aşı “Reçetem Sistemi” üzerinden kişilere reçete edilerek işlemler devam edecektir” denildi.

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HEKİMLER VE VATANDAŞLAR RAHATLADI

Sağlık Bakanlığı geçen haftanın son günü risk grubundaki vatandaşlara gönderdiği mesajda, grip aşılarını ASM'lerde olabileceklerini duyurmuş, ancak Aile Hekimlerinin listesindeki kişi sayısı kadar aşı göndermemişti. Büyük bir tedirginlik yaşayan hekimler, sosyal medya gruplarında, platformlarda, “Pazartesi sabahı çok büyük bir kalabalık ASM'lere başvuracak bu talepleri karşılanamayınca orada şiddet ortamı olacak, bulaş riskinin çok daha arttığı bir ortam oluşacak” kaygısını dile getirerek, kendilerini bir kaosun beklediği görüşünü dile getirmişti. SÖZCÜ de hekimleri sesi olmuş, bu görüşleri kamuoyuna duyurmuştu. Bakanlığın aldığı karar hem hekimleri, hem de bulaş riski nedeniyle ASM’lere gitmekten korkan vatandaşları rahatlattı.

TTB: BAKANLIK DOĞRUSUNU YAPTI

Bakanlığın geri adım atmasıyla doğrusunu yaptığını söyleyen TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, “Bakanlık doğrusunu yaptı. Keşke bu tür kararlar alınmadan bizlerle görüşülse. Bir şekilde doğruyu birlikte bulsak. Tek taraflı alınan bu tür kararlarla kaotik durumlara yol açılıyor. Şu anda bakanlığın kararından haberi olmayan bir çok vatandaş ASM'lere yığınak yaptı” diyerek sağlıklı kararların birlikte alınması çağrısı yaptı.