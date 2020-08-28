TTB Merkez Konseyi Üyesi Yerlikaya: Hasta sayılarında yüzde 31 artış var

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı’nın günlük yayınlamış olduğu vaka ve ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığını algı yaratarak topluma corona virüsü salgınıyla mücadelede başarılı olunduğunun gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

”Şu an sahadaki gerçek tablo ile Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler arasında büyük bir fark var.” şeklinde konuşan Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı'nın söylediği rakamların hemen hemen yarısı Diyarbakır'da olduğunu vurguladı. Türkiye’de bin 203 vakanın olduğu gün Diyarbakır'da 601 kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Dr. Yerlikaya, önemli açıklamalar yaptı ve Diyarbakır’daki ciddi tabloaya dikkat çekti.

“BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI VAKALARIN YARISI DİYARBAKIR’DA”

TTB olarak yetkililere sürecin en başından itibaren corona virüsü salgınıyla mücadelenin şeffaf yürütülmesi çağrısında bulunduklarını belirten Yerlikaya şunları söyledi:

“Bunu iki gerekçeyle vurguladık; toplumdaki gerçek durumu halka açıklarsanız halkta ona göre bir tutum alır ve gerçekliği tam bilerek buna göre bir davranış biçimi sergiler. İkincisi ise bu mesele sonuçta insan yaşamını ilgilendiren bir konu ve bu halk sağlığı bütün kaygıların her şeyin üstünde bir durumdur.

Bu noktada rakamlar gerçekliği ifade etmiyor şu an sahadaki gerçek tablo ile Sağlık Bakanlığı arasındaki rakamlarda büyük bir fark var. Sağlık Bakanlığı’nın söylediği rakamların hemen hemen yarısı Diyarbakır'da. Geçtiğimiz günlerde Tabip Odamız da açıklama yaptı bin 203 vakanın olduğu gün Diyarbakır'da 601 kişinin testinin pozitif olduğu saptanmıştı.

“DİYARBAKIR’DA ÇOK CİDDİ BİR ARTIŞ VAR”

Hem ölüm vakaları açısından hem pozitif vakaları açısından da sonuçta farklı illerde de belediye başkanları, valileri, il sağlık müdürlerinin açıklaması üzerine durum söylenenden çok farklı ve daha vahim bir durumda. Diyarbakır ve bölgede gitgide çok ciddi bir vaka artışı var.

Bu artışın vatandaşın sosyal mesafe ve maske kullanmamasında dolayı olduğu ifade ediliyor. Biz de kendi açıklamalarımızda enfeksiyondan korunmak için maske kullanmanın önemine ve kapalı ortamlarda bir araya gelmemenin kritik önemde olduğunu söylüyoruz. Ama sadece bu meselede insanların gönüllülük üzerine yapacağı hareketlerden başarı sağlayamayız. Pandemiyle mücadele meselesi sonuçta kamu iradesinin yapacağı işler üzerinden ancak başarıya ulaşılabilir”.

“HASTANELERDE 700'ÜN ÜZERİNDE YATAN HASTAMIZ VAR”

Kamu idaresinin corona virüsü salgınıyla mücadelede üzerine düşen rolü yerine getirmediğini ifade eden Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

“Algılarla bu süreci yönettiğini başarı algısı yaratmaya çalıştığını ve sürecin temel yönlendiricisinin de ekonomik kaygılar olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik kaygılar halk sağlığının önüne koyuldu, bunu da sürecin başında yani 11 Mayıs'ta büyük kapalı alanlar olan AVM'ler açıldı. 1 Haziran süreciyle birlikte ilan ettikleri ‘normalleşme' süreciyle birlikte her yer açıldı.

Sonrasında ise toplu sınavların yapılması, tüm alanlarda hareket kısıtlılığının ortadan kaldırılması, Covid-19 temaslılara test yapılmaması, toplu bir araya gelişler, Ayasofya'da 350 bin kişinin bir araya gelişi gibi yarattığı hareketlilik gibi durumlardan sonra da vakalarda çok ciddi artışlar oldu.

Ben Diyarbakır'da bir pandemi hastanesinde çalışıyorum hastanede ameliyatlar için kullanılan yer yoğun bakıma çevrilmiş durumda. Diyarbakır genelinde hastanelerde 700'ün üzerinde yatan hastamız var. Bunun 150'ye yakını yoğun bakım ünitelerinde takip ediliyor ve acil servislerde hasta seçmek zorunda kalıyoruz. Durumu ağır olmayan bütün hastalar evlerine yollanıyor genel durumları kötüleşince hastanelere başvuruyorlar ve ancak o zaman hastaları yatırabiliyoruz”.

“HASTA SAYILARINDA YÜZDE 31 ARTIŞ VAR”

Pandeminin bütün yıkıcı etkisiyle devam ettiğini söyleyen Yerlikaya açıklamasının devamında şunları kaydetti;

“Bu vaka artışını ikinci dalga olarak nitelendirmiyoruz; birinci dalganın ikinci tepe noktasıyla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı corona virüsüyle ilgili haftalık bir durum raporu yayınlıyor. 17-23 Ağustos Covid-19 hastalık raporuna göre bir önceki haftaya kıyasla yeni vaka sayısında yüzde 5, ölüm sayılarında yüzde 13, entübe edilen yeni hasta sayılarında ise yüzde 31 artış var. Buna karşın hastanelerden taburcu edilen yeni hasta sayısında da yüzde 4 azalma var.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin gerçekliği ifade etmediğini düşünsek de aslında bu raporlara yazdığı kadarıyla tablo sıkıntılı gözüküyor. Bunun yanı sıra enfekte olan sağlık sayısı gitgide artıyor Diyarbakır'da 500'e yakın enfekte sağlıkçı sayısı var, kaybettiğimiz sağlıkçı sayısı giderek artıyor 30'a yakın hekim kaybettik. Bu durum sıkıntılı bir yere doğru gidiyor ve giderek de gerek sağlıkçılar gerekse sağlık sisteminde zorlayan bir noktaya doğru gidiyor”.