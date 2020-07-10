TTB: Salgının yayılma hızı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 12 kat fazla!

TTB'nin basın toplantısında Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Prof. Dr. Özlem Azap salgının birinci dalgasının halen sürdüğünü hatırlattı. Pandeminin sonbaharda ortaya çıkacak grip salgının etkisiyle birlikte düşünülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Grip aşılarının şimdiden hazırlanması ve başta risk grupları olmak üzere ücretsiz yapılması sağlanmasını öneren uzmanlar, şu görüşleri dile getirdi:

* Sağlık çalışanlarının İnfluenza ve COVID-19 ayrımını tereddütte düşmeden yapabilmeleri için tanı testlerinin artırılması ve ücretsiz olarak temin edilmesi sağlanmalı.

* Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) kalitesi ve niteliği artırılmalı, sağlık çalışanlarına standartlara uygun, yeterli KKE sağlanmalı, risk gruplarının maskeye ücretsiz erişmesi sağlanmalı.

* Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'ye gönderdiğini duyurduğu ekipmanın nerelere dağıtıldığı açıklanmalıdır. Okulların açılması için radikal önlemlere ihtiyaç bulunmaktadır, ancak okulların açılacağının duyurulacağı tarihe kadar bunun yapılması mümkün değildir.

* Konu epidemiyolojik veriler doğrultusunda eğitim emekçileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

“SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ AÇIKLAMIYOR”

TTB COVID-19 İzleme Kurulu'nun hazırladığı COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporunda Türkiye'de ve dünyada pandemiye ilişkin gelişmeler yer aldı.

Sağlık Bakanlığının 29 Nisan’dan bu yana sağlık çalışanlarıyla ilgili veri paylaşmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlem Azap, dünya çapında yaklaşık 2 milyon sağlık çalışanının katıldığı internet bazlı bir araştırmanın ortaya koyduğu verilere göre, sağlık çalışanlarının COVID-19'a yakalanma riskinin 12 kat fazla olduğuna dikkat çekti.

“GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE 12 KAT FAZLA”

Türkiye'de salgının yayılma hızına ilişkin olarak bölgesel farkın açıklığına dikkat çeken Prof. Dr. Kayıhan Pala, salgının yayılma hızının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, batı bölgelerine göre 12 kat fazla olduğunu belirtti.

Pala, bu verinin, salgınla ilgili olarak sosyal sınıflar üzerinden bir değerlendirme yapma zorunluluğunu ortaya koyduğunu, ayrıca sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili olarak Türkiye özelinde çalışma yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Kayıhan Pala, salgının yaratacağı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yurttaşa indirgenmiş sorumluluklar yerine, yurttaş, merkezi hükümet, yerel kurum ve kuruluşların birlikte çaba göstermesinin önemli olduğunu hatırlattı.

“1 HAZİRAN’DAN SONRA OLGULAR ARTTI”

COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporunda Türkiye ile dünya verilerinin karşılaştırılması yapılırken bir pozitif olgu için Yeni Zellanda'da 336, Yunanistan'da 91, Türkiye'de ise 16 test yapıldığına dikkat çekildi.

Yine rapora göre milyon nüfus başına test pozitif olgu sayısı Türkiye'de 2 bin 322 iken, Güney Kore'de 248, Yunanistan'da 322 oldu. Türkiye'de 1 Haziran'dan sonra olgular artmaya başladığı da raporda vurgulandı.

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