‘Türkiye’de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik kısıtlama yoktur’

Sağlık Bakanı Koca’nın ‘Türkiye’de Kovid-19 Üzerine Bilimsel Araştırmanın Teşviki’ başlıklı makalesi ünlü tıp dergilerinden The Lancet’te yayımlandı.

Koca, makalesiyle yine The Lancet dergisinde 15 Ağustos’ta Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ve meslektaşları tarafından “Türkiye’de Kovid-19 Üzerine Bilimsel Araştırmaya Müdahale” başlığıyla yayımlanan makaledeki iddialara da yanıt verdi.

“TÜRKİYE’DE COVID-19’UN GELİŞİMİ HAKKINDA YANLIŞ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR”

Corona virüsünün ortaya çıktığı tarihten bu yana Sağlık Bakanlığı’nın seçkin Türk bilim insanlarının rehberliğinde salgınla mücadele ettiğini belirten Koca, Bayram ve meslektaşları tarafından yazılan makalenin yayımlanmasının nedenini anlamanın kolay olmadığını, makalenin yalnızca iddialar içerdiğini, herhangi bir araştırma ve kanıta dayalı olmadığını ifade etti.

Koca, Türkiye’deki hekimlerin, başka ülkelerde olduğu gibi hangi hastanın kurtarılacağı ve hangi hastanın ölmesi için bırakılacağı gibi sert kararlar vermek zorunda kalmadığına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

* Bayram ve meslektaşlarının kaleme aldığı makalenin ilk paragrafı, açıkça Türkiye’nin Kovid-19’a verdiği tepkiyi manipüle etmeyi amaçladıklarını ortaya koyuyor.

* Makalede yer alan, ‘….Türkiye Sağlık Bakanlığı ilk vakayı bildirdi. Genomik epidemiyolojiyi analiz eden ‘Tüm İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnisiyatifi (GISAID)’ verilerine göre, hastalık Türkiye’ye ağırlıklı olarak, martın ortalarına kadar güçlü ticari ve turistik bağları olan İran üzerinden ve binlerce Türk vatandaşının kutsal yerleri ziyaret etmek için gittiği Suudi Arabistan’dan ulaştı’ ifadeleri, ne yazık ki Türkiye’de Kovid-19’un gelişimi hakkında yanlış bilgiler içermektedir.

* Türkiye’de 11 Mart 2020’de tespit edilen ilk vakanın seyahat geçmişi ve önerilen zaman aralığındaki bundan sonraki yeni vakalar, ilk vakanın Türkiye’ye Avrupa’dan geldiğini gösteriyor.

“HASTA KAYITLARI VERİ TABANINDA TUTULUR”

Bakan Koca, sadece bir şehrin ölüm rakamlarını kullanarak ve bu verileri tüm ülkeye genelleyerek ve iç nüfus hareketleri, büyük mülteci nüfusu ve pandemi nedeniyle şehirler arası seyahat kısıtlamaları gibi değişkenleri göz ardı ederek sonuca varmanın bilimsel bir yaklaşım olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

* Türkiye’de tüm hasta kayıtları ve hastane verileri, Sağlık Bakanlığı’nın hasta gizliliği ve veri güvenliği ilkelerine dayalı olarak veri tabanında tutulur.

* Sağlık Bakanlığı, araştırmacıların, bilimsel bilgiye dönüştürebilmeleri ve bilimsel toplulukla paylaşabilmeleri için anonim verilere ulaşabilmelerine büyük önem veriyor.

* Bunun yanında, Sağlık Bakanlığı, finansman dahil çeşitli teşvik modelleri aracılığıyla araştırma ve yayın çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

* Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı’ndaki ilgili birim, elektronik bir form kullanarak planlanmış çalışmaların özetlerini talep ediyor ve topluyor.