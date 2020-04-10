Türkiye’de kaç sağlık personeli var? Bakan Koca Türkiye’deki toplam sağlık personel sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınıyla ilgili Bilim Kurulu toplantısı sonrasında güncel verileri paylaştı. Vaka sayılarını ve yeni gelişmeleri aktaran Bakan Koca, Türkiye’deki güncel sağlık personel sayılarını da duyurdu. İşte Türkiye’deki toplam personel sayısı…

SAĞLIK BAKANI KOCA, PERSONEL SAYISINI AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Söyleyeceklerim hepimiz içindir. Sizden öncelikle şunu istirham ediyorum. Beni lütfen karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin. Bütün ülkemin dikkati bu sözlerde olsun istiyorum. Size bazı rakamlar vereceğim. Sağlık personeli sayımız 1 milyon 61 bin 635’tir. Bunun 165 bin 363’ü doktor, 204 bin 969’u hemşiredir. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan sağlık ordusudur. Bu denli hızlı bir iyileşmenin örneği yoktur. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa’nın en avantajlı ülkesiyiz.