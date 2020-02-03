Yetkililer doğruladı! Corona, ABD’de insandan insana bulaşmaya başladı

Bakanlık yetkilileri yaptıkları açıklamada, ülke çapında insandan insana geçen ikinci Corona virüsü vakasını saptadıklarını belirtti.

Daha fazla insandan insana geçme vakasının ortaya çıkmasını beklediklerini belirten Dr. Nancy Messonier, yeni vakaların Massachusetts ve California’da bulunduğunu açıkladı.

Bu bölgelerdeki beş vakanın dördünün hastalığın yayıldığı Çin’in Wuhan kentini ziyaret ettikleri ifade edildi.

Yeni Corona virüs vakalarıyla birlikte ABD’deki hasta sayısı 11’e ulaşmış oldu.

Amerikan Sağlık Bakanlığı yetkilileri toplamda 82 kişinin gözlem altında tutulduğunu bildirdi.

DR. Messonier, ABD’nin Çin’in Wuhan kentinden daha fazla Amerikan vatandaşını getirmeye hazırlandığını ve getirilen kişilerin 14 gün boyunca karantinada tutulacağını da sözlerine ekledi. Reuters