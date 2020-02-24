Bankalar emekli promosyonlarını ne zaman verecek? 2020 emekli promosyonu ne kadar olacak?

Emekli promosyonları birçok emekli tarafından yakından takip ediliyor. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Peki 2020 emekli promosyonu belli oldu mu?

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Promosyon için emekli bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalıyor. Emekliye ikinci promosyon olarak 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak.

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİLİYOR?

Bu dönem için bin lira aylık alanlara 300, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonu için birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayı itibarıyla sona erecek. Emeklileri promosyon ödemeleri bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

TBB’DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI

TBB’nin açıklaması şöyle: “Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Türkiye Bankalar Birliği´nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır.” Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, “Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ile ulaşım ve diğer harcamalardaki artışlar emeklilerimizi zorluyor. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor. Emeklilerimizin beklentisi günün koşullarına uygun, dişe dokunur bir rakamın belirlenmesi.”