Bankaların promosyon teklifi emeklileri kızdırdı! Emekli 1000 lira istiyor

Tüm Emekli-Sen'e bağlı emekliler, Bursa Osmangazi metro istasyonunda bir araya gelerek iktidardan 1000 liralık promosyon talebinde bulundu. Düdükleriyle ve tencere tavalarla protesto eylemine katılan emekliler, 3 yılda bir bankaların ödediği 300, 375 ve 450 liralık promosyonun çok az olduğunu haklarının yenildiğini ifade etti. Türkiye genelinde emekli promosyonu ile alakalı imza kampanyaları düzenlendiğini ifade eden Tüm Emekli-Sen Bursa Şubesi Başkanı Günay Onayman, “Promosyonda söz sahibi olmak istiyoruz.

“BANKA BANKA DOLAŞMAYALIM”

Ülkenin her yanında, 102 şube ve temsilciliğimizle imza kampanyaları düzenledik. Bakanlık yetkilileri, promosyon miktarını belirlerken, emekli sendikalarıyla görüşmelidir” dedi. Onayman şöyle

konuştu: “Emeklileri ayrıştırmadan, banka banka dolaştırmadan, üç yıl için net 1000 TL promosyon istiyoruz. Bizler banka banka gezerek dilenci muamelesi görmek istemiyoruz. Emeklilerden yüzde 5 kesinti ve ikramiyelerinin kesilmesi emeklilerin yaşamına yönelik bir saldırıdır. Bu politikalar, emekliyi sefaletin dibine göndermektir.”

CHP’Lİ VEKİLDEN EMEKLİLERE DESTEK

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, banka promosyonlarının günümüz şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini söyleyerek “Yetkililer, emeklilerin feryadını duysun artık” dedi. Gürer, “Emeklilere verilen 300 TL ile 450 TL arasında değişen tutardaki promosyonlar her yıl için aldıkları bir maaş olarak ödenmelidir. Emeklilere hak ettikleri promosyon verilmeli ve günümüze uyarlanmalı” diye konuştu.

Pervin SÜMER / Harun SİMAVİ