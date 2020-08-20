Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Emeklilik tarihini etkileyen detaylar… Ne zaman emekli olurum?

Ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşlar kendilerinin hangi emeklilik şartlarını sağladığını araştırıyor. Emekli olmak için farklı şartlar dikkat çekiyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnekle emeklilik yaşı detayı…

13:25 -
Haberler Sigorta
Emeklilik tarihini etkileyen detaylar… Ne zaman emekli olurum?

Emekli olmak birçok vatandaşın hayalleri arasında yer alıyor. Sigorta girişi, prim günü sayısı gibi etkenler emeklilik tarihini etkiliyor. Örnekle emeklilik yaşı detayı haberimizin devamında yer alıyor…

İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? Evde işsizlik maaşı nasıl alınır?

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

5 Mart 1979 doğumluyum. SSK giriş tarihim 20 Nisan 1998. Toplam 5163 gün prim ödemem var. Erken emekli olabilir miyim?

CEVAP: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 737 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla, 57 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Daha erken emekli olmanız mümkün değil.

İLGİLİ HABEREmeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?
emekli emeklilik Emeklilik yaşı işsizlik maaşı Korkusuz Gazetesi sigorta
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more