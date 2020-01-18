İki yerden sigortalı olunabilir mi? Ek iş durumunda sigorta nasıl yapılır?

Ülkemizde hayat zorluğu ve geçim sıkıntısından dolayı birçok vatandaş iki farklı iş yerinde çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu durum her ne kadar zor olsa da yaygın görülen çalışma hayatıdır. Peki, bu durumda işçilerin sigortalılıkları ne oluyor? 2 yerden sigortalı olunur mu? İşte konuyla ilgili detaylı bilgi bulabileceğiniz haberimiz…

Bazen geçim zorluğu ve hayat koşullarından bazen da çeşitli başka sebeplerden dolayı vatandaşlar birden fazla iş yerinde çalışmak durumunda kalabiliyorlar. Her ne kadar yorucu ve yıpratıcı görünse de ülkemizde birçok kişi bu şekilde çalıştığı için oldukça yaygın bir durum. İki farklı yerde çalışma söz konusu olduğun da ise akıllara bu vatandaşların sigortalılık halleri geliyor.

2 YERDEN SİGORTALI OLUNUR MU?

Tek bir iş yerinde her ne şekilde çalışırsa çalışsın işçinin sigortalı olmak zorunda olduğunu öğrendik. Peki, ikinci iş yeri için durum nedir? Vatandaşların ikinci bir işte çalışmasına engel bir durum yoktur. Asıl işindeki yasal azami çalışma süresini ( yasal azami çalışma süresi haftada 45 saattir) doldurmaması durumunda başka bir iş yerinde çalışabilir. Aksi durumda asıl işi ile diğer işinde çalıştığı toplam süre yasal azami çalışma süresini aşacak ve işçinin sağlığı ile güvenliği tehlikeye girecektir.

Aynı zamanda kişinin asıl işindeki iş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağının olmaması veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş olması gerekmektedir. Adınıza iki yerden prim yatmasında Sosyal Güvenlik Kurumu açısından sakınca yok. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.

ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK DURUMU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 92. maddesine göre çalışanların sigortalılık durumları net bir şekilde ifade edilmiştir. Kanun maddesi derki;

“Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir. Aynı anda iki farklı işten sigortalı olabilmek için istenen bazı şartların sağlanması gerekiyor.”

5510 Sayılı Kanun kısaca sigortalı sayılanlar, kısmen sigortalı sayılanlar ve kısa ve uzun süreli sigortalı sayılanların yani her ne şekilde çalışırsanız çalışın sigortalı olmak zorunda olunduğunu belirtmektedir.