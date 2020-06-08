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İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

Corona virüs salgınında vatandaşların olumsuz etkilenmesini aza indirmek için işten çıkarma yasağı getirilmişti. 17 Nisan tarihinde çıkarılan işten çıkarma yasağı 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Peki işten çıkarma yasağının uzatılacak mı?

10:56 -
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İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

Corona virüs salgını nedeniyle iş yeri kapatılan çalışanlar için işten çıkarma yasağı uygulanmaya başlamıştı. İşten çıkarmalar için yasak süreci haziran ayı itibariyle de devam edecek. 3 aylık fesih yasağı Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatabilecek. Peki işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

İşten çıkarma yasağı 17 Nisan 2020 tarihinde başladı, toplam 3 ay süreceği bildirilmişti. İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz tarihinde sona erecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?

17 Nisan tarihinde yürülüğe giren işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor. Yasağın sona ermesine kısa bir süre kala ele alınması beklenen karar için hükümet cephesinin olumlu baktığı düşünülüyor. İşte çıkarma yasağı ile birlikte ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılması bekleniyor.

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