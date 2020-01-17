Tur Assist bir yılda 306 bin aracı kurtardı

Tur Assist, aynı süre içinde 291 bin 220 araca çekici ve kurtarma hizmeti verirken, yolda kalan 16 bine yakın araca yerinde onarım hizmeti vererek; müşterilerinin seyahatlerine devam etmelerini sağladı. Kasko poliçesi yaptıran tüketicilerin otomatik olarak yol yardım asistans hizmetlerinden faydalanabilme hakkına kavuştuklarını hatırlatan Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener; Cekici.co web sitesi ile de bireysel kullanıcılara yol yardım hizmetlerini Tur Assist güvencesiyle sağlayabildiklerini aktardı.

1 MİLYON 150 BİN GÜN İKAME ARAÇ

Türkiye'nin en fazla tercih edilen asistans şirketlerinden biri olan Tur Assist, geride bıraktığımız yıl vermiş olduğu yol yardım hizmetlerinin yanı sıra; sigortalılara tam 1 milyon 150 bin gün ikame araç tedarik ederek; araçları serviste onarım göre sigortalıların araçsız kalmamasını sağladı.