Türkiye Sigorta, riskli alanlarda sektöre yol açacak

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, “Türkiye Sigorta, daha önce teminat bulunamayan, riskli veya girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü, piyasa yapıcı bir rol oynayacak” dedi.

LİDER SİGORTA ŞİRKETİ OLARAK BAŞLADIK

Sigorta sektörünün finans sektörü içindeki payının yükseltilmesinde önemli bir rol oynayacaklarını belirten Benli, “Bundan sonra sektörün diğer şirketleri de adım attığımız, öncülüğünü yaptığımız, yolunu açtığımız konularda bizi takip edecekler” diye konuştu. Benli, şöyle devam etti: “Hayat tarafında yüzde 30’luk pazar payı, bireysel emeklilik tarafında Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte düşünüldüğünde yüzde 21,7'lik pazar payı, elementer tarafta ise yüzde 13,7 ile lider bir şirket doğmuş oldu. Türkiye Sigorta, hayatına lider sigorta şirketi olarak başladı” dedi.

Atilla Benli, Türkiye Sigorta olarak tüm branşlarda liderliği hedeflediklerini, bunu da sürdürülebilir liderlik olarak stratejilerine koyduklarını söyledi. Daha önce faaliyet gösterilmeyen veya çok gönüllü olarak girilmeyen konularda da faaliyet gösterecekleri için rekabetin yapıcı anlamda artacağını ifade eden Benli, sektör içerisinden gelen tepkilerden bunun şu anda bile olumlu yansıdığını gördüklerini, bunun vatandaşa ve ülkenin teminat gerektiren risklerine, sanayisinden bireysel ihtiyaçlara kadar faydasının olacağını dile getirdi.