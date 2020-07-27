Yıllık 140 TL’ye konut sigortası yaptırabilirsiniz!

Konut sigortası ile ilgili insanların kafasında oluşan en önemli algı pahalı olduğu yönünde. Oysa yıllık ortalama 140 TL'ye konut sigortası yaptırmak mümkün. Online kredi karşılaştırma platformu hesapkurdu.com'un yaptığı araştırmada ortalama 200-250 bin TL'lik bir konut ve 100 bin TL'ye kadar eşya teminatı için ne kadar ödenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Buna göre haziran ayından bu yana alınan konut sigortası tekliflerinin ortalaması; 200 ila 250 bin TL'lik bir konut teminatı için ödenmesi gereken konut sigortası primi yıllık ortalama 140 TL olarak dikkat çekiyor. 200 ila 250 bin TL konut ve 100 bin TL'ye kadar eşya teminatı için alınan tekliflerin ortalaması ise yıllık 250 TL olarak kaydedildi. Özellikle kiracılar için avantaj sağlayan eşya sigortasında 100 bin TL'lik teminat için ise yıllık prim ortalaması 175 TL olarak kaydedildi.

KİRACILAR DA YAPTIRABİLİR

Hesapkurdu.com Sigorta Direktörü Dilara Çetin; “Zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalar, konutu çeşitli felaketlere ve hasara neden olan beklenmedik durumlara karşı güvence altına alır. Bu da ‘konut sigortası' ve ‘DASK-zorunlu deprem sigortası' ile sağlanır. Genellikle aynı oldukları sanılsa da bu iki sigortanın poliçe içerikleri birbirinden farklıdır. Konut sigortası, yangın ve hırsızlık gibi temel teminatların yanı sıra cam kırılması; dahili su hasarı gibi bir dizi ek teminatlarla ev sahibini güvence altına alır” dedi.

Öte yandan Çetin, konut sigortasının sadece ev sahibini değil kiracıyı da güvenceye aldığını belirterek, şunları söyledi: “Sigortalının ev sahibi olması durumunda hem bina hem de eşyalar sigortalanabilirken; kiracı da eşya sigortası ile kiraladığı evin içine yaptığı yatırımı güvence altına alabilir. Poliçede belirtilen şartlarda kombi ve klima bakımı, ücretsiz halı yıkama, çilingir hizmeti gibi hizmetler de sunulabilir. Bu noktada poliçe içeriğine göre şekillenen yıllık prim tutarlarının; güvence altında olmayı her bütçe için mümkün hale getirdiğini söyleyebiliriz.”