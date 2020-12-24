İstinaf Mahkemesi ‘UBER’ kararını verdi

İstinaf Mahkemesi, UBER’in faaliyetlerinin ve internet sitesine erişimin engellenmesine ilişkin olarak yerel mahkeme tarafından verilen karara ilişkin olarak tarafların yaptığı başvuruyu sonuçlandırdı.

Tarafların itirazı üzerine dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde dosya üzerinden verdiği karar ile İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararını kaldırarak, yeni karar oluşturdu.

İSTİNAF MAHKEMESİ UBER’İN VERDİĞİ HİZMETİ DURDURDU

13. Hukuk Dairesi, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin UBER’in XL araçlar ile verdiği hizmetin haksız rekabet oluşturduğu görüşüne katıldı. Daire, “Davalılar tarafından www.uber.com.tr internet sitesi, mobil internet sitesi ve UBER isimli mobil uygulama üzerinden UBER XL isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ile davalılar tarafından gerçekleştirilen söz konusu haksız rekabet eylemlerinin menine(yasaklanmasına)” hükmetti.

UBER APLİKASYONU ÜZERİNDEN SARI TAKSİ HİZMETİ VEREBİLECEK

13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin UBER’in, uber taksi uygulamasının haksız rekabet oluşturduğu yönündeki kararını da kaldırdı.

Yerel mahkemenin kararında sadece XL araçlar üzerinde değerlendirmede bulunduğunu gerekçe gösteren 13. Hukuk Dairesi, UBER XL ile ubertaksi arasında bir ayrım yapılması gerektiğini, UBER’in ubertaksi uygulaması üzerinden sarı taksiler ile hizmet verebileceğine hükmetti.

TARAFLAR İSTERSE KARARI YARGITAY’A TAŞIYABİLECEK

13. Hukuk Dairesi, karar tutanağına, bu kararının taraflar tarafından Yargıtay’a taşınabileceğini yazdı. (DHA)