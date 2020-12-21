Jüpiter ve Satürn 800 sonra yakınlaşacak: 2020 kışı ve çifte gezegen için Google’dan özel doodle

21 Aralık Pazartesi gecesi Jüpiter ve Satürn'ün birbirlerine çok yakın bir konuma gelerek gökyüzünde “görsel şölen” sunacak. Bu önemli günü atlamayan Google, kullanıcılarına özel bir doodle hazırladı. Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, 21 Aralık 2020 Pazartesi gecesi Jüpiter ve Satürn'ün birbirlerine çok yakın bir konuma gelerek gökyüzünde bir görsel şölen sunacağını söyledi.

JÜPİTER VE SATÜRN EN SON 1226’DA BU KADAR YAKINDI

Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, 21 Aralık gecesi Jüpiter ile Satürn'ün birbirlerine çok yakın bir konumda olacağını belirterek, “Bu iki gezegen birbirine en son 1226'da bu kadar yaklaştı. Bu görsel şöleni kaçırmayın” dedi.

SONRAKİ YAKLAŞMA 2080'DE

Güneş Sistemi'nin en büyük iki gezegeni olan Jüpiter ve Satürn'ün, tam da Kış Gündönümü tarihi olan 21 Aralık 2020 gecesinde birbirlerine çok yakın bir konuma geleceklerini ve birbirlerinden sadece 0,1 derece uzaklıkta bulunacağını ifade eden Prof. Dr. Gölbaşı, “Bu yakınlaşmalar hep eşit olmazlar. Buna benzer bir yakınlaşma (kavuşum) 1623 yılında gerçekleşmişti. İki gezegenin birbirlerine en yakın kavuşumu ise, 800 yıl kadar önce, 1226 yılında gerçekleşti. Bundan sonraki ilk kavuşum 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşecek” diye konuştu.

GÜNEYBATI UFKUNDA GÖRÜNECEK

Prof. Dr. Gölbaşı şöyle devam etti:

“Aysız gecelerde gökyüzünün en parlak cismi Venüs'tür. Ondan sonra ise Jüpiter ve Satürn gelir. Bu nedenle 21 Aralık gecesi, günbatımından hemen sonra güneybatı ufkuna bakıldığında onları kolaylıkla fark edebiliriz. Satürn’ün Güneş’in etrafında dolanması 29,5 Dünya yılı, Jüpiter’in ise 11,9 Dünya yılı kadardır. Böylece, yaklaşık her 20 yılda bir, Jüpiter Dünya’dan bakıldığında Satürn’e yetişir.”

“400 YILDIR KİMSE GÖREMEDİ”

Birçok sosyal medya paylaşımlarında ve basında bu iki gezegenin tek bir gezegen ya da yıldız gibi görüneceğinin ileri sürüldüğünü, ancak bunun doğru olmadığını kaydeden Prof. Dr. Gölbaşı, “Işık kirliliğinden uzak, bulutsuz bir gökyüzünde, eğer gözümüz de iyi görüyorsa, bu iki gezegeni ayrık olarak göreceğiz. Ancak böyle bir olayı en azından 400 yıl kimse göremedi. Sadece bu nedenle de olsa 21 Aralık gecesini kaçırmamak ve gözümüzün keskinliğini sınamak gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı. DHA