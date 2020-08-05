Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Teknoloji devi Samsung’un merakla beklenen Unpacked etkinliği bugün düzenlendi. Yeni telefonu Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra’nın yanı sıra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Buds Live (Kulaklık), Galaxy Watch 3, Galaxy Tab S7/S7+ tanıtımlarını da gerçekleştirdi. Yeni ürünler Youtube’taki canlı yayın ile tanıtılırken, binlerce teknoloji meraklısı yayını takip etti. Samsung’un yeni Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra modellerinin teknik özellikleriyle, ön siparişe çıkan satış fiyatını haberimizde sizler için hazırladık.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 VE NOTE 20 ULTRA TANITIMI YAPILDI

Samsung Galaxy Note 20, Mistik Bronz, Mistik Yeşil ve Mistik Gri renklerinde geliyor. Galaxy Note 20 Ultra ise Mistik Bronz, Mistik Beyaz ve Mistik Siyah seçenekleriyle satışa çıkıyor.

Samsung'un en yeni Note ailesinin en küçük üyesi Samsung Galaxy Note 20, 6.7 inç büyüklüğünde Infinity-O OLED bir ekrana, Snapdragon 865+ / Exynos 990 ile güçlendirilmiş bir işlemciye, 8 GB RAM'e ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak gibi görünüyor. Telefonun ana kamerası ise 64 MP çözünürlüğünde olacak. Diğer kameralar ise 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak sıralanacak.

Galaxy Note20 Ultra'nın sahip olduğu Dinamik AMOLED 2X Sonsuz-O Ekran, canlı renklerle birlikte gün ışığında dahi yansımasız bir görüntü verebilmek için 1500 nit parlaklığa sahiptir. Ayrıca göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışığı ciddi oranda düşürmektedir.

Galaxy Note20 Ultra'nın üzerinde bulunan Dinamik AMOLED ekranın DCI-P3 renk aralığındaki %100 Mobil Renk Hacmi, VDE Almanya kuruluşu tarafından onaylanmıştır. Bu, farklı parlaklık seviyelerinden bağımsız olarak ekranda hiçbir zaman soluk renklerle karşılaşmayacağınız ve görüntüleri inanılmaz canlı renklerle görüntüleyebileceğiniz anlamına gelir. Ekran 1500 nit'e kadar parlaklık seviyelerine ulaşabilmektedir. Böylece dijital içeriklerin karanlık ve aydınlık kısımları arasındaki kontrastı 3.000.000:1 kontrast oranı ile geliştirerek daha kapsamlı bir mobil deneyim yaşamanızı sağlar.

UYARLANABİLİR 120HZ EKRAN

120Hz ekranı ipek gibi akıcı bir kaydırma deneyimi sunarken dokunma etkileşimi de inanılmaz derecede hassastır. Bu özelliği sayesinde S Pen ile yazarken gerçek bir kalemle yazıyormuş gibi hissedersiniz. Hatta sizin ne yaptığınızı tespit ederek yenileme oranlarını otomatik olarak değiştirir, böylece pil ömründen tasarruf sağlar ve size eğlenmeniz için daha çok zaman sunar.

OYUN OYNAMA

Herhangi bir yerde efsanevi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Yakın zamanda yenilenmiş akıllı işlemcisi, geliştirilmiş soğutma sistemi ve akıcı 120Hz ekranı ile oyun dünyasında tamamen yepyeni bir seviyenin kapılarını sizin için aralıyor.2 Daima düşük gecikme süresi ile bağlı kalmanızı sağlamak için Wi-Fi 6 ve Wi-Fi Optimize Edici eklentisiyle donatılmıştır.4

Galaxy ailesindeki en hızlı işlemci

Geliştirilmiş işlemcisi yonga setinin daha fazla performans sergilemesini sağlar. Bu sayede ara belleğe alma, tutukluk yapma ya da sinir bozucu yükleme tekeri simgesi gibi beklenmedik durumlarla karşılaşmadan yüksek indirme hızlarının ve bulut tabanlı oyunların tadını çıkarabilirsiniz.

GÜN BOYU AKILLI PİL

Büyük 4500mAh (genel) pil kapasitesini maksimum seviyeye çıkaran Galaxy ailesinin en akıllı pili, bütün gün dayanabilecek şekilde enerji kullanım verimliliğinizi arttırır.8, 9 Böylece tüm iş günü boyunca dayanan pil, gecenin geç saatlerine kadar eğlenmeye devam edebilmenizi sağlar.

GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI

Farklı cihazlarda kullanabileceğiniz Full HD görüntülü çağrı özelliğine sahip Google Duo ile en çok değer verdiğiniz kişilerle yaşadığınız hiçbir anı kaçırmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Wi-Fi 6 ve Wi-Fi Optimize Edici ile hızlı ve güvenli bir bağlantının yanı sıra çok düşük gecikme süreleri elde ederek görüntülü çağrılarınızı net bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

SAMSUNG DEX

Samsung DeX kablo gerektirmeden televizyonunuza bağlanarak siz bir arkadaşınıza telefonda bilgi verirken DeX üzerinden televizyonda bir film izlemenize ya da çeşitli uygulamalarla aynı anda birden çok işi yapmanıza imkan verir.15, 16 Hatta, Galaxy Note20 ve Note20 Ultra'yı dokunmatik kontrol cihazına dönüştürebilir ya da cihazlarınızı güçlü ve sağlam bir şekilde kumanda etmek için telefonunuzdaki Bixby'yi kullanabilirsiniz.

*İlk piyasaya sunulduğunda sadece televizyonlarda kullanılabilmektedir. Ekim ayı itibariyle monitör desteğinin de verilmesi planlanmaktadır.

KOLAY PAYLAŞIM

Galaxy Note20 Ultra'ya eklenen gelişmiş konumsal bilinç teknolojisi ile paylaşımlar hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı. Fotoğrafları ve videoları hızlı bir şekilde göndermek için basit bir şekilde paylaşım panelini yukarı kaldırın ve telefonunuzu arkadaşınızın telefonuna doğru tutun.17

*Ultra Geniş Bandın kullanılabilirliği ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

8K VİDEO KAYIT

4K UHD görüntüden dört kat daha yüksek çözünürlük, daha ayrıntılı ve canlı kayıt anlamına gelir. Artık bir yönetmen gibi profesyonel seviyede 8K videolar çekebilirsiniz. Profesyonel video modundaki ISO, pozlama süresi, manüel odaklama ve daha pek çok seçenek ile kontrol tamamen sizin elinizde olacak. Ayrıca sinema hissini daha çok yaşatmak istediğinizde 24fps ile çekim yapabilir ve 16:9 ya da 21:9 çerçeve oranlarından dilediğinizi seçebilirsiniz.

HASSASİYET KONTROLÜ

Pro modu, 8K kayıtlarınız üzerinde inanılmaz bir kontrol yeteneği sunar. Yakınlaştırma hızını kontrol ederek hareketli yakın çekimlerde yakınlaştırmayı yavaşlatabilir ya da sahnenin tamamını göstermek için hızlı bir şekilde görüntüyü uzaklaştırabilirsiniz.

MİKROFON KONTROLÜ

Ses seviyesi üzerinde tam kontrol sahibi olmak ve çektiğiniz nesnenin sesini etrafındaki seslerden izole etmek için herhangi bir Galaxy kulak içi kulaklığın sahip olduğu mikrofona benzer bir Bluetooth mikrofonu telefonunuza bağlayın. Ya da Galaxy Note20 ve Note20 Ultra'da kullanmak istediğiniz ön mikrofona, arka mikrofona ya da her iki mikrofona geçiş yapabilirsiniz. Böylece istediğiniz sesleri daha çok, istemediğiniz sesleri daha az alırsınız.

120FPS FHD KAYIT

Süper akıcı ve ayrıntılı videolar çekmek için kameranızı 120fps'ye ayarlayın. Gerçek zamanlı videolar için bu değeri kullanın ya da daha az eğiklik, daha az titreme ve çok daha fazla aksiyon içeren ağır çekim videolar için bu değeri yavaşlatın. Daha sonra bu videoları oynattığınızda efektleri tam olarak gösterebilmek için ekran otomatik olarak 120Hz'ye geçecektir.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 VE NOTE 20 ULTRA FİYATI

Samsung, yeni akıllı telefonları Galaxy Note ve Note 20 Ultra’yı ön siparişe açtı. Samsung Galaxy Note 20 Türkiye satış fiyatı 9.299 TL olarak açıklanırken, Galaxy Note 20 Ultra 12.999 TL’den satışa sunuldu. Ön siparişe açılan Galaxy Note 20 Ultra ürünlerinin 17 Ağustos 2020 tarihinden sonra gönderilmesinin planlandığı, Galaxy Note 20 ürünlerinin ise 24 Ağustos 2020 tarihinden sonra gönderilmesi planlandığı duyuruldu.