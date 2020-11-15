Spotify’dan podcast üyeliği hamlesi! Anket yapıldı, fiyat ortaya çıktı

Dijital müzik platformu Spotify, aylık ücret karşılığında orijinal ve Spotify’a özel podcast içerikleri sunmayı planlıyor. Variety’den Andrew Wallenstein’ın haberine göre Spotify uygulaması üzerinden sunulan bir ankette potansiyel servis hakkında ipuçları da verildi.

Apple Podcast’ler ile birlikte podcast pazarının en güçlü oyuncusu olan Spotify, anketten anlaşılan üzere, 3 dolar ile 8 arasında değişen dört muhtemel plan düşünüyor. En ucuz planda özel içerikler ve röportajlara erişilebilecek ancak reklam da yer alacak. En pahalı plan ise reklamsız olarak “yüksek kalitede orijinal içeriğe” ulaşabildiği gibi bazı bölümleri de önce dinleme şansına sahip olacak. Dört planın hiçbirine Spotify’ın premium müzik üyeliği dahil değil.

Looks like the premium podcast plan would be ad-free and some mix of exclusive extra content at price points somewhere between $3-$8. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM — Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020

‘RUTİN ANKETLER YAPIYORUZ…’

The Verge’e konuşan bir Spotify yetkilisi yapılan anketin, ürünün oluştuğu anlamına gelmeyeceğini aktarırken “Spotify’da, kullanıcı deneyimini geliştirmek için rutin olarak anketler yaparız. Bunların bazısı daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi için bize yol çizerken bazıları da sadece önemli dersler olarak bize kalır. Şu an gelecek planları ile ilgili paylaşacağımız yeni bir haber yok” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama Spotify’ın düşüncesinin henüz ete kemiğe bürünmediğini gösterirken, teknoloji hakkında makalelerin yer aldığı yayın organlarında ve podcast camiasında Spotify’ın bu yönde harekete geçmeyi düşündüğü konuşuluyor. Şirketin son iki yılda podcast yapım şirketleri Gimlet, Parcast ve The Ringer’ı satın alması ve bu manevralara yaklaşık 400 milyon dolar harcaması dikkat çekmişti.

Spotify son olarak 10 Kasım 2020’de podcast hosting ve reklam yerleştirme hizmeti sunan Megaphone’u 235 milyon dolara satın aldı.

View this post on Instagram A post shared by Joe Rogan (@joerogan)

Bununla birlikte Spotify; Michelle Obama, Kim Kardashian West ve podcast dünyasının en ünlü ismi denebilecek komedyen, sunucu ve UFC yorumcusu Joe Rogan ile özel podcast anlaşması imzaladı. Spotify ayrıca telif ve lisanslar konusunda müzikten daha az maliyetli olduğu için de podcast kanalına ağırlık veriyor.

MİZAHTA PODCAST AKIMI

Ünlülerin podcast dünyasına akın etmesi de aslında yeni bir durum değil. Özellikle mizahta ciddi bir yer tutan podcastler Earwolf adlı podcasting ağında Comedy Bang! Bang!, With Special Guest Lauren Lapkus, Hollywood Handbook ve improv4humans gibi programların yanı sıra ünlü talk show sunucusu Conan O’Brien da Conan O’Brien Needs a Friend adlı programıyla yer alıyor.

View this post on Instagram A post shared by CONAN (@teamcoco)

Komedide Joe Rogan dünyanın en çok izlenen podcast programlarından birine imza atarken Bill Burr’ün podcast yayını ve ünlü oyuncu ve yönetmen Dax Shepard’ın podcast programı Armchair Expert ve WTF with Marc Maron da ilgi gören mizah içerikli podcastler olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’de de son zamanlarda dinleyici sayısını gittikçe artıran podcastler, haber alma, bilgilenme ve eğlence alışkanlıkları arasında yer edinmeyi başarırken dil öğrenmeye de yardımcı içerikleriyle kayda değer bir mecra olarak öne çıkıyor.

Edison Research and Triton Digital tarafından Mart 2020’de yayınlanan The Infinite Dial 2020 adlı raporda ABD’de 12 yaşından büyük nüfusun yüzde 75’inin (yaklaşık 212 milyon) podcast denen kavramdan haberdar olduğu aktarıldı. 2010’dan bu yana podcastlerin bilinirliğinin neredeyse iki kat arttığı gözlemleniyor. Yine 12 yaşından büyük ABD vatandaşlarının yüzde 55’i (yaklaşık 155 milyon) en az bir kez podcast dinlemiş.

Ayrıca Grand View Research tarafından Ağustos 2020’de yayımlanan 150 sayfalık kapsamlı podcast market analiz raporunda (Podcasting Market Size, Share, Industry Report, 2020-2027) yer alan tahminlere göre şu an 11.07 milyar dolar olan podcastlerin toplam piyasa değerinin 2027’de 60.50 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Rekabetin diğer ucunda yer alan ve kullancılarına ücretsiz olarak podcastleri sunan Apple’ın da Apple Podcast’ler için özel içerikler sunma yoluna gideceği konuşuluyor.

İlginizi Çekebilir Spotify, RTÜK'e resmen başvurdu

TÜRKİYE DE PODCAST’E ALIŞTI

Haziran 2019’da yayımlanan ve Türkiye’deki podcast dinleme alışkanlıklarını tespit etmek için Podiolab'in 12 yaş üzerindeki kullanıcıların katılımıyla gerçekleştirdiği “Podcast Dinleme Alışkanlıkları Anketi” verilerine göre ise katılımcıların yüzde 34.2’si son 1-3 sene aralığında düzenli olarak podcast dinliyor.

Aynı ankette sonuçlar, araştırmaya katılan ve podcast yayını olan kullanıcıların yüzde 35.7'sinin son altı ay içerisinde yeni bir podcast yayınına başlamış olduğunu ve yüzde 26’sının henüz bu mecrada altı ayını dahi doldurmamış olduğunu ortaya koyuyor.

Hala gelişmekte olan ve dev bir sektör olma yolunda ilerleyen podcastlerin etki alanının da genişleyeceği aşikar. Büyük oyuncuların da bu pazarda yerini sağlamlaştırma ve büyütme çabalarının kullanıcılara dönüşünün nasıl olacağını merakla bekliyoruz.

KAYNAKLAR:

1: The Infinite Dial 2020

2: Podcasting Market Size, Share, Industry Report, 2020-2027