Spotify’dan podcast üyeliği hamlesi! Anket yapıldı, fiyat ortaya çıktı

Dijital müzik platformu Spotify, aylık ücret karşılığında orijinal ve Spotify’a özel podcast içerikleri sunmayı planlıyor. Variety’den Andrew Wallenstein’ın haberine göre Spotify uygulaması üzerinden sunulan bir ankette potansiyel servis hakkında ipuçları da verildi.

Apple Podcast’ler ile birlikte podcast pazarının en güçlü oyuncusu olan Spotify, anketten anlaşılan üzere, 3 dolar ile 8 arasında değişen dört muhtemel plan düşünüyor. En ucuz planda özel içerikler ve röportajlara erişilebilecek ancak reklam da yer alacak. En pahalı plan ise reklamsız olarak “yüksek kalitede orijinal içeriğe” ulaşabildiği gibi bazı bölümleri de önce dinleme şansına sahip olacak. Dört planın hiçbirine Spotify’ın premium müzik üyeliği dahil değil.

Looks like the premium podcast plan would be ad-free and some mix of exclusive extra content at price points somewhere between $3-$8. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM

— Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020