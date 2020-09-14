Venüs’te yaşam göstergesi keşfedildi!

Kraliyet Astronomi Cemiyeti’nin, bugün Türkiye saati ile 18:00’de yapacağı toplantıda Venüs atmosferinde halihazırda yaşam bulunduğuna dair çok güçlü bir kanıt sunması bekleniyor. Konu ile ilgilenen uzmanlar Venüs atmosferinde fosfin keşfedilmiş olabileceğinden şüpheleniyorlar.

VENÜS’TE FOSFİN BULUNMASININ ANLAMI NEDİR?

Fosfin varlığı birçok astrobiyolog tarafından bir “biyolojik imza”, yani yaşamın olası varlığının bir göstergesi olarak görülüyor.

Fosfin gazının mikrobiyolojik ortamlarda oluştuğu biliniyor. Bu durum da Venüs atmosferinde mikrobiyolojik bir yaşamın bulunduğu anlamına gelebilir.

Bu keşif, muhtemelen Şili’deki Atacama (ALMA) teleskop dizisi ile Hawaii’deki James Clerk Maxwell teleskobu ile yapıldı. Araştırmacılar arasında Manchester Üniversitesi, MIT ve Cardiff Üniversitesi’nden uzmanlar var. Makalenin 14 Eylül’de yayınlanması bekleniyor.

Keşfin Venüs’ün kısmen daha yaşanabilir olduğu düşünülen atmosfer katmanlarında gerçekleştirilmiş olması bilim insanlarını daha heyecanlandırdı. Zira uzun süredir Dünya’dakine benzer sıcaklık ve basınç değerleri olduğu, buralarda yaşamın barınabileceği ileri sürülüyordu.

FOSFİN NEDİR?

Fosfin (IUPAC adı: phosphane), hydrogenfosfid, phosphamine, phosphorus trihydride, phosphorated hydrogen adlarıyla da anılan ve PH3 formülüyle gösterilen bir tür kimyasal bileşiktir. Fosfin, -88 santigrat derece (°C) kaynama noktasına sahiptir; renksiz, yanıcı ve zehirli bir gazdır. Saf fosfin kokusuz olmakla birlikte, ofsubstituted fosfin ve diphosphane ( P2H4 ) bulunduran bileşikler, sarımsak ya da çürük balık gibi son derece hoş olmayan bir kokuya sahiptir. Ticari olarak üretilen fosfin gazına da ayırt edici olması amacıyla sarımsak esansı eklenmektedir.

Gaz çok zehirli olduğu için küçük yoğunluklarda bile öldürücü olabilir. Ayrıca kokusuz ve renksiz olması nedeniyle ilişiği olan yerlerde varlığının anlaşılması zor olduğundan dikkatli olunması gerekmektedir. Uzun süreli dokunmalarda, görme yitimine yol açabilir. İnsanda, soluk borusu bölgelerinde ve iskelette ciddi süreğen (kronik) hasara neden olur.