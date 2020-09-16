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YouTube Shorts ile TikTok’a rakip geliyor!

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan TikTok'a rakip olacak platform YouTube tarafından geliyor. TikTok benzeri kısa videoların oluşturulabileceği YouTube Shorts'un beta versiyonu Hindistan'da denenmeye başlayacak.

13:35 -
Haberler Bilim - Teknoloji
YouTube Shorts ile TikTok’a rakip geliyor!

2016 yılında kullanıma açılan TikTok'ta kısa süreli, müzik, dans ya da belli bir mizansen içeren videolar çekilebiliyor. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı olan TikTok rakiplerin de iştahını kabarttı. YouTube, Short özelliğiyle yeni bir TikTok ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

YOUTUBE MUSİC KATALOĞUNDAKİ ŞARKILAR KULLANILABİLECEK

Short, TikTok benzeri kısa video uygulaması olacak. Edinilen bilgiye göre ise uygulamada, YouTube Music katalogundaki lisanslı şarkılar da entegre edilecek.

YOUTUBE SHORTS HİNDİSTAN’DA TEST EDİLECEK

TikTok ve Instagram Reels’e rakip olacak YouTube Shorts’un erken betası önümüzdeki birkaç gün içerisinde Hindistan’daki kullanıcılarına sunmaya başlayacak.

Hindistan Instagram Türkiye YouTube
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