Bugün de ‘21 soruda siyasi ayak’ bomba!

2011'de İMAMIN ORDUSU bombaydı…

Tarh 14 Nisan 2011… Başbakan Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nda konuştuktan sonra sözü Ahmet Şık'ın kitabına getirip şöyle konuştu: “Bombayı kullanmak suçtur ama bombanın hazırlanmasındaki malzemeleri kullanmak da suçtur. Diyelim ki bir yerde bombanın kullanılmasında ne varsa, fitilinden ta diğer maddelerine varıncaya kadar ne varsa bunun ihbarı gelmişse, güvenlik güçleri gidip bunları toplamaz mı, almaz mı? Çünkü bu da bir suç teşkil etmektedir. Gider onları alır (…) Bu, yürütmenin yapmış olduğu bir eylem değil, yargının almış olduğu bir karardır. Kusura bakmayın, yürütmeye bağımlı bir yargı yok. Bağımsız bir yargı var, bağımsız yargı da görevini yerine getiriyor. Olayın aslı budur.”

BOMBADAN TESİRLİ

Tarih 10 Haziran 2011… Erdoğan, NTV'de yayınlanan programda gazeteci Ruşen Çakır'ın Şık ve Şener'in durumuna ilişkin “Kitap bomba benzetmeniz Şık ve Şener'i çok rahatsız etmiş; beni de rahatsız etti. Bunu bir açar mısınız? Kitap yazmak nasıl terör olur?” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Yani öyle kitaplar vardır ki bombadan daha tesirlidir.”

O günleri hatırlayın…

Fetullah'ın daha ‘cemaat' olduğu…

2007'de Ergenekon'la başlayan Balyoz'la devam eden benzeri operasyonlarla TSK'nın çökertildiği günler…

AKP-cemaat ittifakının ‘aşk' yaşadığı yıllar!

Ve o günlerde de bir kitap daha taslak halindeyken toplatılmıştı…

İmamın Ordusu…

14 Şubat 2011…

“Ergenekon terör örgütü üyeliği ve bu kapsamda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla OdaTv internet sitesinin İstanbul'daki merkezinde polis tarafından arama yapıldı. Buradaki aramalarda Ahmet Şık'ın bir kitabının henüz basılmamış hali bulundu. Şık, kitap taslağını sadece yayıncısı ile avukatına verdiğini, OdaTv'nin bilgisayarına nasıl gittiğini bilmediğini ifade etti. 3 Mart 2011'de Özel Yetkili Savcı Zekeriya Öz'ün talimatı ve İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gözaltı ve arama kararıyla Ergenekon operasyonu dahilinde İstanbul ile Ankara'da polis tarafından on bir kişinin evine, işyerine baskın yapıldı… Ahmet Şık da tutuklananlar arasındaydı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ahmet Şık'tan elde edilen kitap taslağının doküman ve tüm nüshalarına “Ergenekon silahlı terör örgütünün amacına hizmet etmek ve adil yargılamayı etkileme” gerekçesiyle el konulmasına karar verdi. Ardından emniyet, kitabı basması muhtemel kitap evlerine ve kitabın nüshasının bulunduğu düşünülen şahıslara kararı tebliğ etti.

Korku ve endişe, taslak kitap üzerinden kendisini ele vermişti!

Ya bugün…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat 2020'de TBMM'de yaptığı konuşmanın resimli halinin ve CHP'li vekillerin Meclis kürsüsünde FETÖ konusunda söylediklerinin özet halinde yer aldığı ‘21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı' isimli kitapçığın toplatıldığını söyledi.

Korku ve endişe devam mı ediyor?

Çorbacı var siyasetçi yok

AKP, FETÖ'cü değil…

CHP, FETÖ'cü değil…

MHP ya da İYİ Parti de öyle…

Ancak… Bu örgüt, ABD destekli siyasetle varlığını sürdürdü, büyüdü ve 15 Temmuz kalkışmasını yapabildi!

SORU ŞU: CHP'nin hazırladığı kitabın toplatılmasındaki endişe neden?

2004'ten sonra AKP-cemaat arasında ittifak yapıldı! Bunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemedi mi? 4 Ağustos 2016'da Erdoğan, Olağanüstü Din Şurası'nda, Fetullahçıları şöyle anlatmıştı ve özeleştiri yapmıştı: “Hatta Allah dedikleri için müsamaha gösterdik. Dedik ki ‘Bir ortak yanımız var.' Ama inanın bana aynı menzile giden farklı yollardan biri olarak gördüğümüz bu yapının aslında bambaşka niyetlerin, sinsi hesapların aleti, aracı, örtüsü olduğunu uzun süre görmedik, göremedik…”

Ya da…

Tarih 23 Mart 2019… MHP lideri Devlet Bahçeli, Habertürk canlı yayınında konuştu: “… Şimdi çaycısı, çorbacısı var da Amerika'ya kaçan bilim insanı nerede? Siyasiler nerede? Bürokratlar nerede? Bu Abant toplantılarında yıllardır toplanıp önemli bildiriler sunanlar nerede? Bunlar şimdi ne yapıyorlar?”

Siyasi ayak tartışmasından korkmamak gerekiyor! Çünkü… 1960'lardan bu yana devlette kadrolaşan casusluk örgütü, siyasi iktidarları hep kullandı! 2002'den sonra ise daha fazla yol aldı! 2013'ten sonra da muhalefeti yönlendirmeye çalıştı!

SONUÇ: Ağababasını yani ABD'yi hedef almadan ‘siyasi ayak' ortaya çıkmaz! Yani… Enver Altaylı'yı… O da yarına…