‘Darbe’ iddialarının perde arkasında ne var

Kodları çözmekte yarar var… 14 Şubat'taki yazımın başlığı şöyleydi:

“Kemalistler darbe yapabilir” yalanını kimler servis ediyor?”

Ve şu tespitleri yapmıştım: “AKP içinde bir grup, CIA'nın düşünce kuruluşu Rand Corporation'ın hazırladığı son raporda, ‘Orta kademe tasfiyelerden rahatsız, darbe yapabilirler' değerlendirmesini, ‘Kemalistler darbe yapabilir. Askeri vesayet hortluyor' diye anlatmaya çalışıyor. Doğru mu? Değil! Çünkü… Tasfiye edilenler, kripto FETÖ'cüler! Peki bu tartışmalardan kim kazançlı çıkıyor? Esas soru bu! Birileri… 2005 Şemdinli'de başlayan, 2006'da Atabeyler'le devam eden, Ergenekon ve Balyoz ile de TSK'yı hedef alan kumpasların başlangıcına mı dönmek istiyor?”

Bu yazımın üzerinden iki ay geçti geçmedi…

Yine bir ‘darbe' gündemi… Garip…

Birileri ısıtıp ısıtıp bir tuzak mı kuruyor? 15 Temmuz'da Meclis'te direnişin önemli isimlerinden CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu (bana göre yanlış yerlere çekilebilecek bir cümle kuran) üzerinden tuzak mı kuruluyor?

Neden mi?

Tehdidi, YPG'ye maske gönderende aramak!

Koronavirüs günlerinden üzerinde durulmadı… CIA'ya yakın Rand Corporation'dan sonra geçen mart ayında yine Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü, “The Outlook for Turkish Democracy:2023 and Beyond” yani “Türk Demokrasisine Bakış: 2023 ve Ötesi” başlığını taşıyan bir Türkiye raporu hazırladı. Eşi CIA'da görevli ve Türkiye'yi karış karış bilen Nick Danforth'un hazırladığı raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası için lider adayları analiz edilmiş… VeryansınTv'den gazeteci arkadaşımız Erdem Atay raporu ilk değerlendiren isim ve 9 Nisan'da şu cümleyi kurmuş: “Bu halef ki, Erdoğan'ın ruhu yerine devletin ruhunu yansıtabilir. Peki kim bu? Raporda isim verilmiyor ama çok çarpıcı bir ifade kullanılıyor. Aynen çeviriyorum: ‘Bu açıdan bakıldığında milliyetçi ya da askeri geçmişi olan biri nihai olarak [işin sonunda] Erdoğan için daha ikna edici [zorlayıcı, mecburi] olabilir.'…”

Yani… Erdoğan'a üstü kapalı bir de tehdit var!

Peki kim tuzak kuruyor? PKK/YPG'ye maske gönderenler mi?

Devam edelim…

OdaTv için kimler sevindi Zarakolu kime hizmet etti

OdaTv operasyonu…

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan tutuklandığında, OdaTv kapatıldığında kim sevindi: Fetullahçılar! Ne dediler? “Ergenekon-Erdoğan ittifakı çatladı…”

Başka kim sevindi… PKK'ya yakın kadrolar!

Peki başka sevinen: AKP içinde, 2007'ye dönmek yani Ergenekon sürecinin başlamasını isteyen bazıları…

Bitmedi…

Yine bir darbe gündemi başlatıldı!

Uzun zaman Fetullah'la/PKK'yla işbirliği yapan koronun tutunacak tek dalı için ‘hayat öpücüğü' verildi!

Bir de baktık…

Önceki gün… “artıgerçek” adlı internet sitesinde Ragıp Zarakolu, “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı bir yazı kaleme aldı ve Erdoğan ile Menderes'in fotoğrafını birlikte paylaştı! Neden? Zarakolu neden böyle yaptı? ‘Darbe' gündemine benzin döktü? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un haklı olarak sert bir yanıt verdiği bu yazı neden kaleme alındı?

Soru şu: Kim tuzak kuruyor?

Cevap şu: Türkiye'de bir kaos ortamını 15 Temmuz ve öncesinde de gördük ki, ABD, Fetullah, PKK ve sözde liberaller istiyor!

Sonuç şu: İktidar da bu açıklama ve yazılardan kendisine alan yaratıyor!