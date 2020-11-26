Mart ayına kadar 100 bin insan ölebilir 20 gün kapanma şart!

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel'den çarpıcı uyarı…

Adıgüzel başlıktaki tespiti yaptı ve şu rakamları verdi: “24 Kasım'da sadece 3 ilin cenaze sayısı: İstanbul 211, Ankara 31, İzmir 7 3 olmak üzere toplam 315… Pandemi toplamında ise İstanbul 11 bin 600, Ankara 2 bin 923, İzmir 2 bin 87 olmak üzere 16 bin 610…”

Mustafa Adıgüzel… İç hastalıkları uzmanı… CHP'nin Ordu Milletvekili ve geçen mart ayından bu yana pandemi konusunda hastane hastane gezen isimlerden! Adıgüzel'le Covid-19'un geldiği noktayı konuştum ve şu çarpıcı bilgiyi verdi: “Pandemide gelinen nokta 20 günlük tam kapatmayı gerektirmektedir. Salgının başından beri en kötü günleri yaşamaktayız. Dünya Sağlık Örgütü üçüncü bir dalgadan söz etti. Mart başına kadar çok daha kötü bir süreç yaşanacak gibi görünüyor.”

DOKTOR ONAYLI POZİTİF RAKAMLAR

CHP'li Adıgüzel'in, “Karamsar bir tablo çizmediniz mi?” soruma verdiği istatiksel yanıt önemli: “Türkiye'nin dört bir tarafından meslektaşlarımızdan, Sağlık Emekçileri Sendikası'nın üyelerinden, büyükşehir belediyeleri ve CHP'li belediyelerden aldığım verilerle konuşuyorum. Şu anda sadece 3 ilin cenaze sayısı 24 Kasım için: İstanbul 211, İzmir 73, Ankara 31 olmak üzere toplam 315. Pandemi toplamında ise İstanbul 11 bin 600, Ankara 2 bin 923, İzmir 2 bin 87 olmak üzere 16 bin 610… Bu sayıların doktor onaylı sadece pozitif sayılar olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü ölüm raporu bildiriminde ‘bulaşıcı hastalık' kodunu girebilmek için test pozitif şartı var. Yoksa site engelliyor, seçenek vermiyor.”

“GÜNLÜK KAYIP 800'DEN FAZLA”

Doktor vekilin kurduğu cümlelere iktidarın, özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kulak kabartması şart! Neden mi? Söz Adıgüzel'de: “İstanbul, Ankara ve İzmir'in 25 milyon nüfus barındırdığını düşünürsek, ülke geneline projeksiyon yaptığımızda günlük pozitif vefat sayılarının 800'den, pandemi süreci boyunca da 50 binden aşağı olmadığını görüyoruz. Bir de bu pozitif cenazelerden hariçler var. Bu sayıdan daha fazla olmak üzere testi Covid-19 negatif ölümleri ve bilerek ya da idari mobbing ile bulaşıcı hastalık girişi yapılmayan Covid-19 ölümleri var ki, bu cenaze sayılarından daha da yüksek. Zaten testin duyarlılığının yüzde 50 civarında olduğunu biliyoruz. Bu durumda sayılara testi negatif Covid ilişkili ölümleri de eklediğimizde cenaze sayısının Türkiye ölçeğinde günlük binin, pandemi toplamında da 100 binin altında olmadığını görüyoruz.”

Mustafa Adıgüzel, “Sağlık Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu yıl ilk 9 ayda 339 bin cenaze bildirimi olduğunu, konuşmasının bir başka bölümünde de her 10 cenazeden birinin bulaşıcı hastalık şeklinde rapor edildiğini kendi ağzı ile ifade etti. Bu da tutanaklarda var” bilgisini verdi. Doktor vekil şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıllarda diğer bulaşıcı hastalıktan ölümlerin 8 bin civarında olduğunu da söyledi. Bu durumda eylül ayında kamuoyuna açıklamış olduğum 23 bin vefat sayısına ulaşıyoruz. Bakan komisyonda benim üç il ile ilgili verilerime de açıklama getirirken, bu illerdeki cenazelerin ‘nüfus kayıt sisteminde başka illere kayıtlı olabileceği' gibi bir ifade ile kurtarmaya çalıştı. Ama kayıt nereye olursa olsun sonuçta o sayı o gün üç ilde vefat edenlerin sayısı. Bakanın günlük vefat açıklaması tüm Türkiye için, yani tüm illerin toplamı olduğuna göre illere göre kayıtlanmasının hiçbir anlamı yok.”

“5 MİLYON YENİ VAKA RİSKİ”

Peki… Mustafa Adıgüzel ne öneriyor: “Sonuç olarak günde binin üzerinde cenaze mart başına kadar devam ederse ülkemiz için bu 100 günlük süreçte 100 binin üzerinde insan kaybı riski var. Keza bu 100 günlük süreçte aynı hızda yeni 5 milyon vaka demektir. Önerim tam kapatma ile hastalığı önce durdurup, bahar aylarında da tam bitirmektir. Önümüzdeki yaz sezonunda da ülkeye dışarıdan girişleri sıkı bir şekilde kontrol altına alıp turizmi de yerli turistle karşılamak mümkündür. Biz bize yeteceksek böyle yetelim. Böylece yıllardır tatil yapma imkanı bulamayan insanımıza da gün doğmuş olur. Önümüzdeki eğitim sezonunda da çocuklarımız güvenli huzurlu bir şekilde okullarına gidebilecek olur. Son sözüm: 20 günlük tam kapatma şart!”

“Ordu'da son üç günde 350-400 pozitif var”

Ordu Milletvekili Adıgüzel, seçim bölgesinde sahada karşılaştığı durumu şöyle anlattı: “Yeni vaka sayılarında sahadan gelen veriler, pozitiflik oranının yüzde 20'lerde olduğunu gösteriyor. Sadece kendi ilim Ordu'da son 3 günde günlük 1300-1400 gelen testten 350-430 arası pozitif sonuçlar elde edildi. Bu, yüzde 20 rakamından da yüksektir. Türkiye ölçeğinde 17 milyon testin yapıldığı bir süreçte sadece pozitif vakaların 3.5 milyondan fazla olduğu aşikardır. Bu durumu da gizlemek için Bakan, hasta-vaka ayrımına saklanmıştır. Komisyonda sorduğunuzda da ‘İleride açıklayacağız' diyerek bugünkü 500 binin altındaki sayının sadece hastanelere yatırılan ‘hasta' sayısı olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir.”

“İnsan hayatı hiçe sayılıyor”

Adıgüzel, korona önlemlerini de değerlendirdi: “Hükümetin toplumdan gelen baskılar üzerine hafta sonunu içeren gece sokağa çıkma yasağı uygulaması tamamen gaz almaya yöneliktir. İnsanların sokakta olduğu gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamayıp zaten evde olunan gece saatlerinde uygulamak da neyin nesidir? İnsan hayatı hiçe sayılıyor. Toplumun geneli bu süreçte daha fazla önlem alınmasını istiyor. Geç alınan ve eksik alınan her önlemden dolayı kaybedilen her yurttaşın sorumlusu bu iktidardır.”

“Aşı kesin çözüm değil”

“Aşı kesin çözüm değil. Çünkü etkisi kısa süreli olacaktır. Takip ettiğiniz birçok kişide hastalık geçirdikten aylar sonra antikor sıfırlanmıştır. Aşı ile sağlanacak bağışıklık çok daha kısa süreli olacaktır. Çünkü bilimsel olarak, hastalık geçirilirken canlı virüs ile karşılaşıldığı için daha fazla antikor bırakır. Aşı ile verilen ölü virüs ya da virüs parçaları ile oluşturulan bağışıklık ise çok daha kısa süreli olacaktır. Aşı yapılsa bile ülke içerisinde döngü hastalığı yok etmeye yetmeyecektir. Üstelik henüz yan etkisi olmadığına dair yeterli bilimsel veriler yok.”