MiT’çi Altaylı: Darbe girişimi sonrasında Erdoğan’ı takip ettik

✔ Eski MİT'çi Enver Altaylı hakkında hazırlanan 85 sayfalık iddianamede ‘esas' tartışılmadı

✔ Altaylı, 21 Kasım 2016'da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı takip ettiklerini raporlamış

✔ Altaylı, Fetullah Gülen'e “Efendim ellerinizden öper huzurunuzda saygı ile eğilirim…” demiş

✔ Soru şu: Eski MİT'çinin istihbarat kaynakları kim? Gülen'e istihbarat veren isim Altaylı mı?

1 – Esas… Kelime anlamı…“Bir şeyin özünü oluşturan şey, ana öge, temel…” Hep konuşuruz… “İşin esasını anlamak gerekir” deriz!

İki hafta önce kayıtlara giren eski MİT'çi Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianameyi okuyorum ve okudukça yeni bilgilere ulaşıyorum.

Aklıma takılan soru şu:

Altaylı iddianamesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek'in telefon görüşmeleri mi önemli yoksa eski MİT'çinin 2000'li yıllardan bu yana Fetullah Gülen'e köprü olması mı? İktidar medyasında bu iddianameyi okuyan yok mu?

Bu nedenle… “Bir şeyin özünü oluşturan şey, ana öge, temel” yani iddianamenin esası önemli…

Örneğin… Enver Altaylı bir mektubunu şu cümleyle bitiriyor:

“Muhterem Efendim, lütfen bizi dualarınızdan mahrum bırakmayınız. Gönlümde zatı alilerinize karşı garazsız ve coşkun bir sevgi kaynaması var. Efendim ellerinizden öper huzurunuzda saygı ile eğilirim…”

1970'lerden bu yana Türk siyaset ve istihbarat tarihinde önemli yer tutan Altaylı, Fetullah Gülen'in önünde saygıyla eğiliyor ve ellerinden öpüyor!

Arşive uzandım…

GÜLEN'İN İSTİHBARAT KUŞLARI

17 Kasım 2004 tarihli Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi'nin manşeti “Şok İddia”ydı. Fetullah Gülen'in iddiaları manşetteydi: “Vatanımızda işler iyiye gitmeye başlayınca bazı servisler hemen harekete geçiyor. Bundan 8-9 ay evvel bir dostum vasıtasıyla bana, bu tür şeyleri bilen, çok üst seviyelerde vazife görmüş bir insanın ‘Önümüzdeki aylarda Türkiye'de yeniden kan gövdeyi götürecek, seri cinayetler işlenecek' dediği nakledildi.”

18 Kasım 2004'te de Dünden Bugüne Tercüman yazarı Nazlı Ilıcak, “Fetullah Gülen'in istihbaratı kuvvetlidir” dedi. Ve konu Meclis'e taşındı. İstanbul Bağımsız Milletvekili Emin Şirin, Gülen'in bu istihbaratı nereden aldığı konusunda soru önergesi verdi. Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Fetullahçı bir örgütlenme sorunu olmadığı yanıtını verdi. Ancak anlaşılıyor ki…

Gülen'e bilgi ve istihbarat veren isimlerden birisi de Enver Altaylı'ymış!

Peki… Enver Altaylı'nın kaynakları kim? Üzerine gidilecek mi?

2 – ‘İstihbarat kaynaklarımla yakından takip ediyorum'

İddianameyi okumaya devam ediyorum… Hepsi, Enver Altaylı'nın bilgisayarından çıkmış… Okuyalım: “… MAC BOOK PRO marka diz üstü bilgisayara ait kütüklükler içerisinde… 21.11.2016 tarihinde ‘User' kullanıcısı tarafından oluşturulmuş Microsoft Word belgesinin tespit edildiği… İngilizce olan metnin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkçeye çevrilen tercümesinde; metnin içeriklerinden şüpheli Enver Altaylı tarafından yazıldığı anlaşılan ve 21.11.2016 günü şüphelinin bilgisayarına ait kütüklükler içerisinde oluşturma tarihi görülen yazı içeriğinde… Enver Altaylı'nın belirtmiş olduğu cümlede (Kendi istihbarat kaynaklarım vasıtasıyla yakın takibimde olan Erdoğan'ın) ifadesiyle şüphelinin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ı hakkında kendi imkanları ile istihbarı bilgiler topladığını beyan ettiği…” İşte iddianamenin bam teli! Enver Altaylı, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden 4 ay sonra 21 Kasım 2016'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip ettiklerini rapor etmiş! Kime? Bilinmiyor! Ancak… Ülke içinde istihbarat kaynakları olduğunu söylüyor!

Peki… Enver Altaylı'nın kaynakları kim ya da kimler?

Bunun yanıtını da iddianamedeki mektuplar ve bilgiler ele veriyor! Nasıl mı?

3 – Ruzi Nazar ve Duane Clarridge için duacı olan MİT mensubu

85 sayfalık iddianameden iki kitap çıkar!

İddialıyım… Bilgisayardan çıkan belgelerde Enver Altaylı'nın özgeçmişi de var. Okuyalım: “… Metnin en dikkat çekici kısmının ise şüphelinin özgeçmişi… (Enver Altaylı, Türk, Amerikan ve İsrail dostluğuna inanmaktadır; kanaatince bu tarafların çıkarları çatışmamakta ve Türkiye'nin jeopolitikası, Amerika ve İsrail'le işbirliğini zaruri kılmaktadır) diye kendisini tanımlaması…”

Eski MİT'çinin kaynakları kim mi?

Yanıtı belli. Devam edelim…

Altaylı, Gülen ve diğer dostlarını neden uyardığını da şöyle anlatmış: “… Yaşamımın 50 yılını insanlık tarihinin en büyük hapishanelerinin kurucularından olan insafsız Rus emperyalizmine karşı mücadeleyle geçirmiş bir kişi olarak, saygıdeğer büyüklerim Ruzi Nazar ve Duane Clarridge'e karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle biricik dostlarımı mevcut durumun ihtiva ettiği büyük tehlikeler konusunda uyarmayı borç bilirim.”

Nazar ve Clarridge kim mi? Enver Altaylı, 1968'de Ruzi Nazar aracılığıyla MİT'e girdi. CIA'nın İstanbul şeflerinden Duane Claridge'le de yakın ilişkisi vardı!

Not: Gazeteci Murat Yetkin'in “Meraklısı İçin Casuslar Kitabı”nı okuyun.

Enver Altaylı iddianamesini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim…