Selman Öğüt ve Kemalizm karşıtlarının arkasındaki güç

Bu kadar tartışmanın içinde kaynamasın…

Tarih 18 Eylül 2020…

Başkanlığını Fahrettin Altun'un yaptığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde “Stratejik İletişim Daire Başkanlığı” kuruldu. Yeni Daire “iç ve diş tehdit unsurlarını” analiz edecek ve “psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette” bulunacak.

Yani…

Stratejik İletişim Daire Başkanlığı'nın görevleri şu olacak:

– Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.

– İç ve diş tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak.

– Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.

Buraya kadar normal… Çünkü her devletin bu şekilde çalışan ‘birimleri' var!

Peki normal olmayan ne?

‘Bizim oğlan'a bakın…

Stratejik İletişim Daire Başkanlığı içeride gazetecilikten başka işi olmayanların bugünün moda kelimesiyle ‘muhalif'lerin (ki o muhaliflerin çoğu ayaklarının altındaki kırmızı halı çekildiği için muhalif… Neyse…) kaleme aldığı yazıların satır arasını mı okuyacak? Ya da televizyonlarda kurulan cümlelerden ‘iktidarı rahatsız eden yorumlar' mı hedef alınacak? Ki bu kaygının olması normal! Çünkü… Ağzını açanın ya da yazanın sorgulandığı, hedefe konulduğu bir dönem yaşıyoruz!

Ancak… Arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz isimler var!

Örneğin… Selman Öğüt…

‘Kemalizm virüs' dedi ardından çıktığı bir programı yine ‘Atatürk' tartışması üzerinden terk etti!

Kim bu Öğüt! Devlet biliyordur…

İstihbarat teşkilatı biliyordur… Beni de ilgilendiren bu değil…

İlgilendiren… Selman Öğüt'ün… Ya da televizyonlarda, karınlarından konuşan ve ‘Atatürk alerjisini' dışa vurmadığı için top çevirenler… Sosyal medyada kurucu lidere küfür ederek toplumun büyük bir bölümünü karşısına alan iktidara yakın ‘gazeteci', ‘akademisyen' bilmiyor! “Kemalizm” CHP'nin Mayıs 1935 tarihinde toplanan Dördüncü Büyük Kurultayı'nda kabul edilen CHP Programı ile resmiyet kazandı. Programın “Giriş” kısmında Kemalizm ile ilgili şu değerlendirme yer almakta: “Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına temel olan ana fikirler, Türk Devrimi'nin başlangıcından bugüne kadar yapılmış olan işlerle, yalın olarak ortaya konulmuştur. Bundan başka, bu fikirlerin başlıcaları, 1927 yılında Parti Kurultayı'nca da kabul olunan tüzüğün genel esaslarında ve Genel Başkanlığın, aynı kurultayca onanmış olan bildirisinde ve 1931'de çıkarılan bildiride saptanmıştır Yalnız birkaç yıl için değil, geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada toplu olarak yazılmıştır. Partimizin güttüğü bütün bu esaslar, Kemalizm prensipleridir.”

Yani… Atatürkçülük/Kemalizm aynı prensipler!

Soru şu: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üzerinden kopan fırtına neden Selman Öğüt ve benzerleri için çıkarılmıyor? ‘Bizim oğlan/kız' olduğu için mi?

İktidar tehlikenin farkında değil… Neden mi?

ANAVATAN Partisi'nin sonu…

Bu halk, Hz. Muhammed'e yapılan en ufak hakareti kabul etmez…

Bu halk… Atatürk'e yapılan saldırıyı da kabul etmez.

Mustafa Kemal Atatürk, birleştirir…

Bağımsız dış politika, Atatürk kabul edilmeden olmaz! Libya, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, FETÖ-PKK mücadelesinin temeli 1923'tür!

Anti-emperyalizmin adı Cumhuriyet Devrimi'dir…

Geçmişte alnı secdeye varanların ihanetine karşı da kurucu liderle karşı durabilirsin… Bugün de alnı secdeye vardığı için ‘ses çıkarılmayanların Atatürk düşmanlığının arka planında ne var? Kim var?

15 Temmuz'dan sonra sıkça duyduk: İç cephe, aynı gemi…

Stratejik İletişim Daire Başkanlığı bilmez mi…

İç cephe Atatürk'tür…

Geminin kaptanı Atatürk'tür!

Stratejik İletişim Daire Başkanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak” görevine ilk önce yanındakilerin arkasında kim olduğunu bularak başlayabilir!

SONUÇ: ANAVATAN Partisi gerçeğini unutmamak gerekiyor… Böyle devam ederse… AKP iktidarı ilk önce yüzde 30'a mahkum olacak sonra da tarihin sahnesinden inecek. Bunu da mı görmüyorlar?